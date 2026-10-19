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Azienda di Borgosesia cerca un giovane operaio manovale per cantieri e magazzino
Si ricerca una persona motivata e affidabile, con patente B e predisposizione ai lavori manuali. Previsti formazione sul campo e possibilità di crescita professionale
Azienda con sede a Borgosesia (VC) è alla ricerca di un giovane operaio manovale da inserire nel proprio organico per svolgere attività operative in cantiere e in magazzino.
La ricerca è rivolta a persone motivate, volenterose e affidabili, con una buona predisposizione al lavoro manuale e la disponibilità a operare in squadra, affiancando anche personale specializzato.
Le mansioni previste
La persona selezionata si occuperà di diverse attività di supporto, sia nei cantieri sia all’interno del magazzino aziendale.
Tra le principali mansioni rientrano la movimentazione dei materiali, l’utilizzo di attrezzature manuali, il supporto agli operai specializzati durante le lavorazioni e lo svolgimento di interventi di manutenzione ordinaria.
I requisiti richiesti
L’azienda cerca una persona precisa, puntuale e affidabile, con predisposizione ai lavori manuali e capacità di collaborare con i colleghi.
Sono richieste inoltre disponibilità a lavorare all’aperto, anche in località diverse, e flessibilità negli orari di lavoro.
È inoltre necessario il possesso della patente B, mentre la patente C con CQC rappresenta un requisito preferenziale, ma non indispensabile ai fini della candidatura.
Cosa offre l’azienda
L’azienda offre formazione direttamente sul campo, una retribuzione commisurata all’esperienza e concrete possibilità di crescita professionale.
La sede della ditta si trova a Borgosesia, in provincia di Vercelli, mentre le attività lavorative potranno svolgersi in diverse località, in base alle esigenze dei cantieri.
Come candidarsi
Le persone interessate alla posizione possono inviare la propria candidatura o richiedere maggiori informazioni scrivendo all’indirizzo email 📧 ufficio.amministraz@gmail.com.
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