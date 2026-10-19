Tutte le iniziative del weekend in una mail: iscriviti alla newsletter di Notizia Oggi!

Cosa c’è da fare nel prossimo fine settimana? Dove si tiene quella festa di cui si è sentito parlare? A che ora comincia lo spettacolo? Notizia Oggi raccoglie gli appuntamenti del fine settimana in una newsletter gratuita, già attiva e pensata per chi vuole avere sotto mano una panoramica delle iniziative organizzate sul territorio.

La newsletter arriva direttamente nella casella di posta una volta alla settimana, ogni giovedì, quando è il momento di iniziare a programmare il weekend. All’interno trovano spazio feste, sagre, mercatini, spettacoli, incontri, manifestazioni culturali, appuntamenti per famiglie e le altre iniziative previste nei giorni successivi.

Dalla Valsesia fino all’alto Novarese

L’area seguita è ampia e coincide con il territorio di riferimento di Notizia Oggi. La selezione comprende alta, media e bassa Valsesia, insieme alla Valsessera, a Valdilana e all’alto Novarese, permettendo così di scoprire anche appuntamenti organizzati a pochi chilometri da casa ma magari poco conosciuti.

Per ogni iniziativa vengono riportate una breve descrizione e le informazioni essenziali: dove si svolge, quando è in programma e, quando disponibili, le indicazioni utili per partecipare o chiedere ulteriori informazioni. Un modo semplice per costruirsi il proprio programma senza dover cercare gli eventi uno per uno.

Uno strumento pratico per scegliere cosa fare

L’obiettivo non è riempire la casella di posta con continui messaggi, ma offrire un unico quadro del weekend ogni settimana. Una sorta di agenda pronta da consultare il giovedì e da tenere a disposizione nei giorni successivi per decidere dove andare.

La newsletter può essere utile anche per scoprire qualcosa di nuovo: una festa in un paese vicino, una mostra, un concerto o una passeggiata che altrimenti rischierebbero di passare inosservati. E naturalmente resta possibile approfondire gli appuntamenti attraverso gli articoli pubblicati sul sito.

Iscriversi è gratuito e richiede pochi passaggi

L’iscrizione alla newsletter di Notizia Oggi è completamente gratuita. Basta cliccare QUI, compilare i campi richiesti e confermare l’iscrizione alla newsletter (al momento, l’unica avviata). Da quel momento l’appuntamento arriverà direttamente via email ogni giovedì.

Un servizio semplice, pensato soprattutto per chi vuole sapere rapidamente che cosa succede nel territorio nel prossimo fine settimana. Senza dover controllare decine di pagine e calendari: le principali iniziative vengono raccolte insieme e recapitate direttamente nella propria casella di posta.

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