Borgosesia cambia volto: nuove rotonde e sensi unici, ecco come cambierà il traffico

Borgosesia si prepara a cambiare la propria viabilità con nuove rotatorie, modifiche ai sensi unici e interventi per migliorare la sicurezza stradale. Il nuovo Piano del traffico è stato presentato durante l’ultima seduta del consiglio comunale, al termine di quasi due anni di studi e rilevazioni. A elaborarlo è stato l’architetto biellese Marco Maggia, in collaborazione con l’assessore alla viabilità Paolo Urban.

L’obiettivo è rendere più scorrevole la circolazione, ridurre le situazioni di rischio e facilitare gli spostamenti tra centro e periferia. «Sono soddisfatto del lavoro svolto – ha spiegato Urban – è stato un percorso pensato per andare a migliorare il traffico in città». Lo studio ha preso in esame l’intera rete stradale, partendo dalle zone periferiche per arrivare al cuore cittadino.

Una grande rotonda ovale in viale Varallo

La novità destinata ad avere il maggiore impatto riguarda viale Varallo, dove è prevista la realizzazione di una rotatoria dalla forma ovale all’altezza dell’accesso posteriore del liceo scientifico e del centro sportivo Milanaccio. L’intervento punta soprattutto a rallentare la velocità dei veicoli in una zona particolarmente frequentata da studenti, sportivi e pedoni, migliorando nello stesso tempo la gestione degli incroci.

La rotatoria servirà anche a facilitare gli accessi alle numerose strutture della zona: il liceo Ferrari, la pista di atletica, gli impianti sportivi, il McDonald’s e il futuro albergo nell’area ex Campagnola. L’investimento previsto supera i 663mila euro e comprende anche la riasfaltatura del tratto stradale interessato e l’installazione di nuovi elementi di arredo urbano.

Rotatorie e spartitraffico anche nelle frazioni

Il progetto non si limita al centro cittadino. Una nuova rotatoria è prevista in via per Valduggia, nei pressi dell’intersezione con via San Rocco, mentre un altro intervento riguarderà l’innesto sulla strada provinciale per i veicoli provenienti da Aranco. Si tratta di punti individuati dallo studio come meritevoli di modifiche per rendere più agevole e sicura la circolazione.

Altre novità interesseranno le frazioni e le zone periferiche. A Bettole è prevista la realizzazione di uno spartitraffico all’altezza della salita che conduce a Fenera San Giulio, mentre alla Guardella sarà rivista la segnaletica stradale. Interventi differenti per dimensioni e caratteristiche, accomunati dall’obiettivo di migliorare la sicurezza e la gestione dei flussi veicolari.

Cambia il senso unico in via Della Bianca

Una delle modifiche più significative per gli automobilisti riguarda il centro storico. Il piano propone di invertire il senso unico in via Della Bianca, consentendo la circolazione da via Fratelli Antongini in direzione della piazza. Una soluzione studiata per rendere più semplice l’accesso al centro cittadino e migliorare la distribuzione del traffico sulle strade circostanti.

«Si è partiti dalla periferia per poi raggiungere il centro città perché ogni cambiamento inevitabilmente si ripercuote per il resto del traffico cittadino», ha sottolineato l’assessore Urban. L’amministrazione punta a evitare modifiche isolate e scollegate tra loro, considerando invece le conseguenze che ogni intervento può produrre sull’intera rete viaria di Borgosesia.

I dubbi della minoranza e la risposta del sindaco

La presentazione del progetto ha suscitato anche alcune perplessità tra i consiglieri di minoranza. In particolare, Marco Antoniotti ha sollevato dubbi sulla fattibilità tecnica di alcuni interventi, richiamando l’attenzione sulla nuova rotatoria prevista in via per Valduggia e sulle modifiche allo svincolo in direzione di Fenera San Giulio. Questioni sulle quali si è sviluppato il confronto in consiglio comunale.

Il sindaco Fabrizio Bonaccio ha ribadito gli obiettivi dell’amministrazione e la volontà di portare avanti il percorso di riorganizzazione della viabilità. «Il nostro obiettivo è rendere Borgosesia sempre più accessibile, sicura e bella. Certo, i lavori richiederanno un po’ di pazienza». Il nuovo piano traccia dunque la strada dei prossimi interventi, che dovranno tradurre le indicazioni dello studio in opere concrete.

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