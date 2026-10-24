Borgosesia, tre nuove divise al servizio della città: ecco chi sono Anna, Giorgia e Luca

La polizia municipale di Borgosesia si rafforza con l’arrivo di tre nuovi agenti, che hanno preso servizio questa mattina dopo aver superato il concorso bandito nei mesi scorsi dal Comune. Si tratta di Anna Maria Russo, Giorgia Greco e Luca Aghittino, classificatisi ai primi tre posti della graduatoria. Una selezione che aveva richiamato ben 42 candidati provenienti da diverse regioni italiane.

I nuovi arrivati portano con sé percorsi di studio accomunati dall’interesse per le materie giuridiche. Le prove del concorso, sia scritte sia orali, hanno riguardato principalmente il diritto amministrativo e il codice della strada. Competenze che i tre hanno saputo dimostrare durante la selezione e che saranno fondamentali nello svolgimento delle loro nuove mansioni.

Chi sono i tre nuovi volti della polizia municipale

Anna Maria Russo arriva da Bari e ha già conseguito una laurea in giurisprudenza. Giorgia Greco, invece, è borgosesiana e sta completando lo stesso percorso universitario. Luca Aghittino proviene dalla provincia di Torino e frequenta un corso di laurea triennale in materie giuridiche. Tre esperienze differenti che si incontrano nello stesso comando, con l’obiettivo di mettere le conoscenze acquisite al servizio della comunità.

L’ingresso dei vincitori del concorso permette di incrementare l’organico della polizia municipale, guidata dal comandante Massimiliano Ciceri. Il comando può contare adesso su sei agenti, ai quali si aggiunge il comandante. Un potenziamento che consentirà di assicurare una maggiore presenza sul territorio e di rafforzare le attività di controllo e di vigilanza nelle diverse zone della città.

Più attenzione alla viabilità e alla sicurezza

Con il nuovo personale sarà possibile intensificare i servizi quotidiani, a cominciare dalla sorveglianza della circolazione stradale e dal rispetto delle regole da parte degli automobilisti. Particolare attenzione sarà dedicata alla sicurezza dei cittadini, con una maggiore disponibilità di operatori per intervenire nelle situazioni che richiedono la presenza della polizia municipale.

Uno dei compiti più importanti sarà quello di garantire la sicurezza nelle vicinanze degli istituti scolastici, soprattutto negli orari di uscita degli alunni. Ma il lavoro degli agenti comprende anche i controlli sul traffico e gli interventi nelle situazioni problematiche. L’obiettivo è rendere il comando più presente e vicino alle necessità quotidiane della popolazione borgosesiana.

Il benvenuto del sindaco: «Sarete punti di riferimento»

Nei giorni precedenti all’ingresso in servizio, i tre agenti sono stati ricevuti in municipio dal sindaco Fabrizio Bonaccio, alla presenza del comandante Massimiliano Ciceri. Il primo cittadino ha voluto incontrarli personalmente per augurare loro buon lavoro. Un momento di accoglienza accompagnato da un richiamo al valore della divisa e alle responsabilità che comporta indossarla.

«Sono molto felice di accogliervi nella nostra città – ha detto Bonaccio – dove il vostro ruolo sarà molto importante: sarete volti che la gente conosce, punti di riferimento per la comunità, che vi chiederà di essere al suo fianco in tante situazioni». Il sindaco ha quindi ricordato che la divisa deve rappresentare rigore, rispetto e vicinanza, concludendo: «Sono certo che saprete onorarla con dedizione e professionalità».

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