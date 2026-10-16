Maltempo, la Fiera di Doccio slitta di una settimana: appuntamento al 25 ottobre

La Fiera di Doccio dovrà attendere ancora una settimana. L’appuntamento previsto per domenica 18 ottobre è stato rinviato a causa delle condizioni meteorologiche, che non permettono agli organizzatori di proseguire con i preparativi nelle condizioni necessarie. Slitta così di sette giorni uno degli appuntamenti più sentiti dell’autunno valsesiano: la rassegna che conclude il calendario delle fiere agricole e zootecniche in valle. Un appuntamento in grado di radunare ogni volta migliaia di visitatori.

La decisione è stata comunicata attraverso un post pubblicato dagli stessi promotori dell’evento. La nuova data scelta è domenica 25 ottobre, quando la manifestazione potrà essere riproposta nella frazione di Quarona, nella speranza di condizioni più favorevoli.

«Ci spiace davvero tanto»

Nel messaggio diffuso sulla pagina social della manifestazione emerge tutta la delusione di chi sta lavorando all’organizzazione. «Purtroppo il meteo è rimasto brutto e le condizioni non permettono di lasciarci proseguire», spiegano i promotori. Il maltempo ha quindi reso inevitabile lo spostamento.

Gli organizzatori non nascondono il dispiacere per una decisione maturata dopo molte ore di lavoro. «Ci spiace davvero tanto, ci mettiamo anima, cuore e tanto tempo libero», scrivono. Un messaggio che sottolinea l’impegno dei volontari dietro alla preparazione della giornata.

Tutto rinviato a domenica 25 ottobre

Non si tratta quindi di un annullamento, ma soltanto di uno slittamento di sette giorni. La Fiera di Doccio viene riprogrammata per domenica 25 ottobre, mantenendo vivo l’appuntamento atteso dagli organizzatori e da quanti avevano già programmato di partecipare.

L’invito rivolto al pubblico è semplice e diretto: «Vi aspettiamo domenica prossima». La macchina organizzativa resta dunque attiva, con l’obiettivo di riprendere i preparativi non appena le condizioni permetteranno di farlo e portare regolarmente a termine la manifestazione.

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