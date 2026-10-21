Furto in municipio a Borgosesia, danni per 13mila euro: uffici ancora rallentati

Ammonta a circa 13mila euro il danno complessivo provocato dal furto scoperto lunedì mattina nel municipio di Borgosesia. La cifra comprende sia i beni portati via sia i danneggiamenti provocati durante l’incursione, che ha interessato diversi uffici comunali e ha avuto conseguenze anche sull’attività amministrativa.

Dopo le prime verifiche, nella mattinata di ieri, martedì 20 ottobre, gli sportelli e gli uffici hanno progressivamente ripreso a funzionare. Il ritorno alla normalità non è però ancora completo, soprattutto nei settori rimasti senza computer e altre apparecchiature indispensabili per il lavoro quotidiano.

Via pc, cellulari e una cassaforte

Gli autori del colpo avrebbero agito tra la notte di domenica e quella di lunedì, approfittando della chiusura del palazzo comunale. Sono stati portati via computer fissi, portatili e telefoni di servizio, compresi alcuni dispositivi utilizzati dagli amministratori e dallo staff del sindaco.

Il bottino comprende anche una cassaforte dell’ufficio ragioneria, che è stata staccata dalla propria sede e portata all’esterno. Un secondo tentativo avrebbe riguardato quella dei servizi sociali, che però sarebbe rimasta al suo posto nonostante i danneggiamenti provocati nel tentativo di rimuoverla.

L’ingresso da una zona non coperta dalle telecamere

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Borgosesia. Uno degli aspetti da ricostruire riguarda l’esatto percorso seguito per entrare e uscire dal municipio. Il punto utilizzato sarebbe un accesso laterale da via Monte Rosa, dove la copertura delle telecamere non consentirebbe di ottenere immagini decisive.

Proprio per questo, dalle registrazioni finora esaminate non sarebbero emersi elementi sufficienti per identificare i responsabili. Restano inoltre da stabilire il numero delle persone coinvolte e il tipo di mezzo utilizzato per trasportare una cassaforte e il resto del materiale sottratto.

Le impronte ora al vaglio degli investigatori

Una parte importante degli accertamenti riguarda le tracce lasciate all’interno del municipio. Durante i sopralluoghi sono state rilevate diverse impronte, che saranno sottoposte alle analisi necessarie per capire se qualcuna possa essere attribuita a chi ha partecipato al furto.

Il colpo era stato scoperto lunedì mattina dagli agenti della polizia locale all’apertura degli uffici. Da quel momento il municipio è rimasto a lungo interessato dagli accertamenti, mentre alcuni servizi, in particolare ragioneria e segreteria, hanno subito rallentamenti più consistenti.

Servizi ripartiti, ma resta il disagio

L’amministrazione sta cercando di garantire le normali attività nonostante la perdita di numerose apparecchiature. Il problema non riguarda quindi soltanto il valore economico del materiale rubato, ma anche le conseguenze sull’organizzazione degli uffici e sui tempi dei servizi destinati ai cittadini.

Le indagini proseguono per individuare gli autori e chiarire ogni dettaglio del colpo. Il Comune dovrà nel frattempo sostituire le dotazioni mancanti e ripristinare pienamente gli uffici, mentre il danno complessivo è stato quantificato, almeno in questa fase, in circa 13mila euro.

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