Ottobre Rosa: a Vercelli e Borgosesia visite ed esami per la prevenzione del tumore al seno

Anche quest’anno l’Asl Vercelli partecipa all’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, con una serie di appuntamenti in programma a Vercelli e Borgosesia nel corso di ottobre. Saranno proposte visite ed ecografie mammarie grazie alla collaborazione tra i professionisti dell’azienda sanitaria e le associazioni Lilt e Igea.

Fiino alla fine del mese sarà possibile sottoporsi a ecografie mammarie sia all’ospedale di Vercelli sia a Borgosesia. L’iniziativa è rivolta in particolare alle donne tra i 30 e i 45 anni. Le prestazioni devono essere prenotate tramite la Lilt, telefonando al numero 0161.255517 oppure scrivendo all’indirizzo lilt.vercelli.prenotazioni@gmail.com.

Visite senologiche a Vercelli e Borgosesia

A Borgosesia le visite senologiche sono in calendario venerdì 23 ottobre. Sono previste due diverse fasce orarie: dalle 9 alle 12, con prenotazione attraverso la Lilt al numero 0161.255517 o via mail, e dalle 14 alle 16, con prenotazione tramite l’associazione Igea chiamando il numero 333.8022282.

Mammografie ed ecografie per le donne over 45

Sempre a Borgosesia, giovedì 22 ottobre, dalle 11 alle 16, sarà possibile sottoporsi a ecografie mammarie e mammografie. La giornata è rivolta soprattutto alle donne dai 45 anni in su che non abbiano effettuato accertamenti analoghi nell’ultimo anno. L’obiettivo è favorire controlli tempestivi e regolari anche al di fuori dei normali percorsi di accesso.

Le prenotazioni per la giornata del 22 ottobre vengono raccolte dall’associazione Igea al numero 333.8022282. L’iniziativa rientra nel programma dell’Ottobre Rosa e punta a trasformare il messaggio della prevenzione in occasioni concrete di controllo sul territorio, rendendo più semplice per le donne accedere agli accertamenti.

«La prevenzione deve accompagnarci tutto l’anno»

«L’Ottobre Rosa ci offre ogni anno l’opportunità di riportare l’attenzione sull’importanza della prevenzione e, soprattutto, di trasformare questo messaggio in occasioni concrete dedicate alle donne – commenta il direttore generale dell’Asl Vercelli, Marco Ricci -. La collaborazione con le associazioni del territorio amplia queste opportunità e rafforza una cultura della prevenzione».

«Una cultura che deve accompagnarci non soltanto nel mese di ottobre, ma durante tutto l’anno – prosegue Ricci -. Un ringraziamento va ai professionisti dell’Asl Vercelli e alle realtà che collaborano con noi per rendere possibili queste iniziative». Il programma coinvolge così ospedali, specialisti e volontariato, con appuntamenti dedicati a diverse fasce d’età.

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