Investito da un’auto a Chivasso, muore a soli 28 anni

Un ragazzo di appena 28 anni ha perso la vita nella serata di domenica 18 ottobre in un incidente avvenuto a Chivasso. La vittima è Evgeni Bashirov, giovane residente a Lauriano, investito lungo corso Torino da un’automobile mentre si trovava sulla strada.

Secondo le prime informazioni raccolte, nell’incidente sarebbe rimasta coinvolta una Dacia Sandero guidata da una donna di 34 anni. Dopo l’impatto la conducente si è immediatamente fermata, dando l’allarme e chiedendo l’intervento dei soccorritori.

Per il giovane non c’è stato nulla da fare

Sul posto sono arrivati in breve tempo i sanitari del 118. Le condizioni del 28enne sono però apparse subito disperate a causa delle gravissime conseguenze riportate nell’investimento. I soccorritori non hanno potuto salvare Evgeni Bashirov, constatandone il decesso sul luogo dell’incidente.

La tragedia si è consumata nel giro di pochi minuti, trasformando una normale serata domenicale in un dramma. La notizia della morte del giovane ha raggiunto anche Lauriano, paese nel quale il 28enne risiedeva e dove la sua improvvisa scomparsa ha suscitato dolore e incredulità.

I carabinieri ricostruiscono la dinamica

Gli accertamenti sull’incidente sono affidati ai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Chivasso. I militari hanno effettuato i rilievi lungo corso Torino, raccogliendo gli elementi necessari per stabilire la posizione del pedone e la traiettoria dell’automobile nei momenti immediatamente precedenti allo scontro.

Resta quindi da chiarire con precisione come sia avvenuto l’investimento e quali circostanze possano aver contribuito alla tragedia. Al momento non vengono indicate responsabilità definitive, che potranno essere stabilite soltanto dopo il completamento degli accertamenti.

Gli sviluppi dell’inchiesta

La posizione della conducente della vettura sarà valutata nell’ambito dell’inchiesta aperta sull’incidente. Tra le ipotesi che possono essere prese in considerazione in casi di questo tipo figura quella di omicidio stradale, ma saranno le verifiche investigative a determinare eventuali contestazioni.

Intanto resta il dolore per una vita spezzata a soli 28 anni. La morte di Evgeni Bashirov ha colpito profondamente chi lo conosceva, mentre prosegue il lavoro delle forze dell’ordine per ricostruire ogni dettaglio di quanto accaduto domenica sera a Chivasso.

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