Auto gli cade addosso mentre fa manutenzione: muore 55enne

Un uomo è morto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 15 ottobre, a Occhieppo Superiore, mentre stava effettuando alcuni lavori di manutenzione su un’automobile. La vittima è Denis Trabbia, classe 1971. L’incidente si è verificato intorno alle 17 nel piazzale di una ditta situata in via Campra.

Secondo una prima ricostruzione, ancora oggetto di accertamenti, il veicolo gli sarebbe improvvisamente caduto addosso durante le operazioni che stava eseguendo. L’uomo sarebbe rimasto schiacciato nella zona del torace, riportando conseguenze gravissime che hanno reso immediatamente necessario l’intervento dei soccorritori.

I tentativi di rianimazione

L’allarme ha fatto convergere sul posto il personale del 118, insieme ai carabinieri della stazione di Occhieppo Superiore. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare Trabbia, mettendo in atto tutte le manovre possibili per cercare di salvarlo dopo il grave trauma subito.

Nonostante gli sforzi dell’equipe medica, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato provocato dalla compressione del torace, conseguenza diretta del peso del veicolo che lo avrebbe investito mentre si trovava impegnato nei lavori di manutenzione.

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Accertamenti sulla dinamica

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni necessarie per mettere in sicurezza l’area. Gli accertamenti dovranno chiarire ogni passaggio dell’incidente, a partire dalle modalità con cui l’automobile era stata sollevata o posizionata prima dell’inizio dei lavori.

I carabinieri hanno raccolto i primi elementi utili e verificato la situazione nel piazzale della ditta. La dinamica resta al centro delle indagini, che serviranno a stabilire che cosa abbia determinato la caduta improvvisa del mezzo e se vi siano stati problemi tecnici o altre circostanze.

Una serata segnata dal dramma

La notizia della morte di Denis Trabbia si è rapidamente diffusa nella zona, suscitando sgomento per una tragedia avvenuta nel giro di pochi istanti. Un normale intervento su un’automobile si è trasformato in un incidente mortale, senza lasciare possibilità di intervento efficace ai soccorritori.

Il piazzale di via Campra è rimasto a disposizione delle autorità per consentire tutti gli approfondimenti necessari. Ora spetterà agli accertamenti ricostruire con precisione l’accaduto, mentre resta il dolore per la morte improvvisa di un uomo ancora relativamente giovane.

Foto d’archivio

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