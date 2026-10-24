Crescentino ha salutato Devis Di Zazzo, morto improvvisamente a soli 52 anni

Crescentino si è stretta ieri mattina, venerdì 23 ottobre, attorno alla famiglia di Devis Di Zazzo, scomparso improvvisamente mercoledì all’età di soli 52 anni. I funerali sono stati celebrati alle 10.30 nella chiesa parrocchiale dell’Assunta, dove amici e conoscenti hanno potuto accompagnarlo nell’ultimo saluto.

La morte del 52enne ha destato grande impressione in città, proprio per il carattere improvviso della notizia e per la sua giovane età. In molti lo conoscevano e ne ricordano soprattutto il carattere aperto e sorridente, una presenza capace di farsi apprezzare nei rapporti quotidiani e nelle occasioni di vita comunitaria.

Una scomparsa che ha colpito la città

La notizia si è diffusa rapidamente a Crescentino nelle ore successive alla morte. Attorno ai familiari si sono raccolte numerose testimonianze di affetto e vicinanza, rivolte in particolare al figlio Edoardo, ai genitori Maria ed Ernesto e alle altre persone care.

Devis viene ricordato come un uomo allegro, disponibile e capace di affrontare la quotidianità con il sorriso. Una personalità che aveva costruito molti legami nel territorio, rendendo ancora più difficile accettare una scomparsa arrivata senza che amici e conoscenti potessero prepararsi.

Ieri sera il rosario all’Assunta

Un primo momento di raccoglimento si era tenuto ieri sera, giovedì 22 ottobre. Alle 20.30, sempre nella chiesa parrocchiale dell’Assunta, la comunità si era riunita per la recita del rosario, stringendosi idealmente attorno alla famiglia.

La salma era stata composta all’Infermeria Santo Spirito di Crescentino, da dove questa mattina è partito il corteo per raggiungere la parrocchiale. Dopo la celebrazione funebre Devis è stato accompagnato al cimitero cittadino, dove riposerà.

Il dolore dei familiari e degli amici

A dare l’annuncio della scomparsa sono stati la mamma Maria, il papà Ernesto, il figlio Edoardo e gli altri familiari. Per loro queste giornate sono state segnate da un grande abbraccio collettivo, con numerose persone che hanno voluto manifestare la propria partecipazione.

Con i funerali di questa mattina Crescentino ha così salutato un concittadino morto troppo presto. Il ricordo di Devis Di Zazzo resta affidato soprattutto alle persone che hanno condiviso con lui amicizie, famiglia e momenti della vita cittadina, oggi unite dal dolore per la sua improvvisa scomparsa. Lo riporta Prima Chivasso.

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