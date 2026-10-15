Inseguimento da paura, moto in fuga ad alta velocità. Poi la corsa a piedi

Nel pomeriggio di oggi un uomo in sella a un grosso scooter è stato inseguito dalle forze dell’ordine nella zona della rotonda in cui confluisce corso Europa, lungo la strada Trossi. La fuga della moto ha sorpreso gli automobilisti in transito, che si sono trovati davanti il mezzo lanciato a velocità sostenuta con alle spalle gli agenti della polizia locale.

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato dal mancato stop imposto dagli agenti. Il conducente, invece di accostare, avrebbe deciso di proseguire cercando di sottrarsi al controllo, innescando così un inseguimento che ha attirato l’attenzione di numerosi automobilisti e di chi si trovava in quel momento nella zona. Lo riporta La Provincia di Biella.

Il tratto contromano dopo il distributore

La situazione si è fatta ancora più pericolosa poco oltre il primo distributore di benzina lungo la Trossi. In quel punto, stando alle informazioni raccolte, lo scooter avrebbe oltrepassato lo spartitraffico, andando a inserirsi contromano e aumentando così il rischio per gli altri veicoli presenti sulla carreggiata.

È stato proprio questo passaggio a rendere particolarmente delicati quei momenti. Gli automobilisti si sono trovati di fronte a una scena improvvisa e insolita, con il mezzo in fuga che cercava una via di uscita nel traffico, mentre gli agenti tentavano di contenerne i movimenti e di evitare conseguenze peggiori per la circolazione.

Abbandona lo scooter e tenta l’ultima fuga

A un certo punto il motociclista avrebbe lasciato il mezzo e avrebbe proseguito la fuga a piedi. Una scelta probabilmente dettata dal tentativo di far perdere le proprie tracce dopo l’inseguimento su strada. La corsa però è durata ancora per poco, perché l’uomo è stato successivamente raggiunto e fermato dagli agenti della polizia di Stato.

Dopo il blocco, il fermato sarebbe stato accompagnato in questura, dove sono in corso i necessari accertamenti. Resta da chiarire per quale motivo non si sia fermato all’alt, elemento che rappresenta adesso uno dei punti centrali degli approfondimenti da parte delle forze dell’ordine.

Indagini aperte sulle cause della fuga

Al momento non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli sull’identità dell’uomo né sulle eventuali contestazioni che potrebbero essergli mosse. Saranno gli accertamenti in corso a definire con precisione che cosa abbia spinto il conducente a tentare la fuga, mettendo a rischio sé stesso e gli altri utenti della strada.

L’episodio ha comunque provocato forte impressione tra chi ha assistito alla scena. In una fascia oraria di traffico intenso, l’inseguimento ha creato sconcerto e apprensione, soprattutto nel momento in cui lo scooter ha imboccato il tratto contromano prima dell’abbandono del mezzo e del successivo fermo.

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