Morto a soli 49 anni artigiano edile appassionato di aeromodellismo

Profondo cordoglio a Ponderano per la morte improvvisa di Lorenzo Perona, artigiano edile di 49 anni. La sua scomparsa è arrivata in maniera inattesa, lasciando nel dolore la moglie Paola e tutti i familiari. La notizia si è rapidamente diffusa tra quanti lo conoscevano per il suo lavoro e per le passioni coltivate nel tempo.

Nel necrologio la famiglia annuncia la perdita avvenuta domenica 12 ottobre. Accanto alla moglie, lo ricordano la sorella Fiorella e il fratello Maurizio, insieme ai nipoti Michele, Luca, Riccardo, Maria Benedetta e Barbara, al cognato William, alla suocera Lidia e agli altri parenti e amici.

Una vita nel lavoro e una grande passione

Lorenzo Perona lavorava come artigiano edile, professione alla quale aveva dedicato buona parte della propria vita. Era quindi ben conosciuto attraverso il suo lavoro quotidiano, svolto in un settore dove esperienza, manualità e rapporto con le persone rappresentano elementi fondamentali.

Al di fuori dell’attività professionale coltivava con entusiasmo l’aeromodellismo. Sul suo profilo social sono numerose le fotografie dedicate a modelli di aerei, voli e momenti trascorsi all’aperto. Quella per gli aeromodelli era una vera passione, uno spazio personale al quale riservava tempo e curiosità. Era anche un alpino.

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Il ricordo affidato anche alle immagini

Proprio le immagini pubblicate nel corso degli anni restituiscono un altro volto del 49enne, quello dell’appassionato capace di dedicarsi a un hobby tecnico e affascinante. Gli aeromodelli raccontano una parte importante dei suoi interessi, accanto alla professione di artigiano e alla vita familiare.

Sono ricordi che in queste ore assumono inevitabilmente un significato diverso per chi gli era vicino. Fotografie di giornate serene e di una passione condivisa con altri appassionati diventano così una testimonianza della vita di Lorenzo, interrotta troppo presto da una scomparsa che ha lasciato incredulità.

Mercoledì l’ultimo saluto a Ponderano

Il rosario sarà recitato questa sera, martedì 13 ottobre, alle 17.45 nella chiesa di Ponderano. I funerali sono in programma mercoledì 14 ottobre alle 15, sempre nella chiesa parrocchiale del paese, dove parenti, amici e conoscenti potranno stringersi attorno alla famiglia.

Dopo la cerimonia funebre Lorenzo Perona sarà tumulato nella tomba di famiglia al cimitero urbano di Biella. Ponderano si prepara così all’ultimo saluto a un uomo ancora giovane, ricordato per il proprio lavoro, gli affetti e quella passione per il volo in miniatura testimoniata da tanti scatti.

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