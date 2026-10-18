Torino, muore a 31 anni nello scontro tra moto e auto

Un motociclista di 31 anni, Matteo Gentile, ha perso la vita nella notte tra sabato 17 e domenica 18 ottobre a Torino. Il grave incidente è avvenuto intorno all’1.30, all’incrocio tra via Vagnone e via San Donato, dove la moto sulla quale viaggiava il giovane si è scontrata con un’automobile.

La dinamica precisa è ancora da ricostruire. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, ai quali sono affidati i rilievi e gli accertamenti. L’impatto ha provocato conseguenze gravissime per il motociclista, mentre nessuno degli occupanti della vettura ha riportato ferite tali da richiedere il ricovero.

Un medico assiste all’incidente e corre ad aiutarlo

A lanciare l’allarme al 112 è stato un medico che si trovava nella zona e che avrebbe assistito alle conseguenze dello schianto. È stato lui uno dei primi a soccorrere Matteo Gentile, iniziando immediatamente le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo delle ambulanze.

La centrale operativa del 118 di Torino ha inviato sul posto due mezzi di soccorso. I sanitari hanno quindi proseguito il massaggio cardiaco e hanno tentato a lungo di salvare la vita al 31enne, le cui condizioni erano però già apparse disperate a causa dei traumi riportati.

Inutili i tentativi di rianimazione

Nonostante il lungo intervento dei soccorritori, per Matteo Gentile non è stato possibile fare nulla. Il giovane è morto prima del trasferimento in ospedale, rendendo vano ogni tentativo messo in campo dal medico presente sul posto e successivamente dal personale del 118.

Sull’automobile coinvolta nell’incidente viaggiavano quattro persone. Tutti gli occupanti sono stati controllati dai sanitari, ma nessuno avrebbe riportato conseguenze che rendessero necessario il trasporto al pronto soccorso.

Gli accertamenti sulla dinamica

La polizia municipale sta ora lavorando per stabilire come sia avvenuto lo scontro e ricostruire le traiettorie dei due mezzi. Saranno i rilievi effettuati all’incrocio a chiarire la sequenza dell’incidente, insieme alle eventuali testimonianze e agli altri elementi che potranno essere acquisiti.

Al momento non vengono indicate responsabilità. Gli accertamenti dovranno determinare le circostanze esatte che hanno preceduto l’impatto avvenuto nella notte e costato la vita al motociclista di 31 anni.

Attivato il sostegno psicologico per i familiari

La tragedia ha avuto un impatto particolarmente pesante anche sui familiari della vittima. Nella mattinata di domenica la centrale del 118 ha attivato il servizio di assistenza psicologica, previsto per sostenere i parenti di Matteo Gentile nelle ore successive alla drammatica notizia.

Un intervento che accompagna quello sanitario effettuato nella notte e che testimonia la gravità delle conseguenze umane dell’incidente. Per la famiglia del giovane è iniziato un momento di profondo dolore, mentre proseguono gli accertamenti per comprendere cosa sia accaduto all’incrocio tra via Vagnone e via San Donato.

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