Il Monte Bianco “cresce” di quasi due metri: la nuova quota è 4.807,47

Il Monte Bianco misura oggi 4.807,47 metri. È il risultato della campagna effettuata lo scorso settembre da un gruppo di specialisti francesi sulla vetta più alta dell’Europa occidentale. Rispetto alla rilevazione del 2023 ci sono 1,88 metri in più, quando l’altitudine era stata fissata a 4.805,59 metri.

Il dato è stato presentato oggi, mercoledì 14 ottobre, dopo settimane di elaborazione delle misurazioni raccolte direttamente in quota. Non significa però che la montagna di roccia sia cresciuta di quasi due metri: le variazioni riguardano soprattutto lo spessore e la forma della copertura di neve e ghiaccio che ricopre la sommità.

Trentadue persone sulla cima per misurare il gigante

La spedizione è stata organizzata dal Collegio dei geometri dell’Alta Savoia, che ogni tre anni torna sulla vetta per aggiornarne l’altitudine. Questa volta hanno partecipato complessivamente 32 persone, tra geometri, guide alpine, tecnici, partner e fotografi impegnati in una complessa operazione scientifica.

Per raggiungere la cima sono state necessarie circa dieci ore di salita e 2.500 metri di dislivello. Una volta arrivato a quota 4.800, il gruppo è rimasto al lavoro per circa due ore, sfruttando la finestra meteorologica disponibile per raccogliere tutti i dati necessari prima della discesa.

Droni, satelliti e anche la gravità terrestre

La campagna di quest’anno ha utilizzato strumenti particolarmente sofisticati. Una nuova antenna Gnss ha permesso di definire con grande precisione la quota del punto sommitale, mentre i droni hanno ricostruito in tre dimensioni la calotta glaciale, fornendo un quadro molto dettagliato della sua forma.

È stato impiegato anche un georadar per analizzare lo spessore del ghiaccio e individuare la roccia sottostante. Per la prima volta, inoltre, è stata misurata direttamente sulla vetta la gravità terrestre, utilizzando un gravimetro ad altissima sensibilità. Un insieme di dati destinato a essere studiato anche nei prossimi mesi.

La cima cambia continuamente forma

L’altezza del Monte Bianco non è quindi un numero immutabile. Nel 2007 era stata misurata una quota di 4.810,90 metri, scesa nel 2023 a 4.805,59. Ora il valore torna a salire. La superficie sommitale risponde continuamente alle condizioni meteorologiche, alle precipitazioni nevose e all’azione del vento.

Un’indagine condotta nell’estate 2025 da Fondazione Montagna sicura insieme al Laboratoire Edytem dell’Université de Savoie Mont-Blanc aveva ottenuto una misura di 4.807,3 metri, molto vicina a quella appena annunciata. La vetta rocciosa vera e propria si trova invece attorno ai 4.786 metri, ben al di sotto della superficie visibile.

Sopra la roccia oltre venti metri di ghiaccio

Lo studio del 2025 aveva infatti evidenziato la presenza di uno spessore di ghiaccio compreso tra circa 20 e 22 metri sopra la sommità rocciosa. È questa enorme copertura a portare il Monte Bianco oltre quota 4.800 e a rendere possibile una variazione dell’altezza nel corso degli anni.

La nuova quota di 4.807,47 metri rappresenta dunque una fotografia precisa del Monte Bianco in questo momento. Fra qualche anno il risultato potrebbe essere nuovamente diverso. Il gigante delle Alpi cambia continuamente il proprio profilo, anche se la montagna sottostante rimane sostanzialmente la stessa. Lo riporta Aosta Sera.

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