Rovasenda, il sindaco cardiologo visita gratis i giovani: un aiuto concreto alle famiglie

Elettrocardiogrammi gratuiti per i giovani di Rovasenda: lunedì 12 ottobre l’ambulatorio comunale ha ospitato una nuova giornata di prevenzione promossa dal sindaco Federico Carola. Un servizio sanitario offerto senza alcun costo alle famiglie, pensato soprattutto per andare incontro alle esigenze dei ragazzi che, con l’inizio dell’autunno, tornano a frequentare scuole, palestre e attività sportive.

A eseguire gli esami è stato lo stesso primo cittadino, che oltre all’incarico amministrativo svolge la professione di dirigente medico nel reparto di cardiologia dell’ospedale di Borgosesia. Carola ha messo a disposizione le proprie competenze professionali, permettendo ai giovani residenti di effettuare un controllo cardiaco direttamente in paese, senza doversi rivolgere a strutture esterne.

Un risparmio per chi pratica attività sportiva

La scelta del periodo non è casuale. Ottobre coincide infatti con la ripresa di numerose attività sportive e con la necessità, per molti ragazzi, di presentare la documentazione sanitaria richiesta per partecipare ad allenamenti e corsi. L’elettrocardiogramma è uno degli accertamenti previsti in diversi percorsi di certificazione dell’idoneità sportiva, secondo le regole applicabili alle singole attività.

Per i genitori l’iniziativa rappresenta anche un vantaggio economico, perché permette di evitare la spesa per l’esecuzione privata dell’esame. Ma c’è pure un secondo aspetto da considerare: la possibilità di effettuare il controllo vicino a casa, senza trasferte e con minori difficoltà organizzative. Un’opportunità particolarmente utile per le famiglie che devono conciliare impegni lavorativi, scolastici e sportivi.

Un appuntamento che si rinnova da tre anni

Quella del 12 ottobre non è stata un’iniziativa isolata. Il progetto è infatti arrivato alla terza edizione consecutiva, confermando una formula già proposta negli anni precedenti. La continuità è uno degli elementi caratteristici del servizio, che lega la prevenzione cardiologica alle necessità quotidiane dei giovani e dei loro genitori, sfruttando la disponibilità dell’ambulatorio comunale.

L’esperienza di Rovasenda rappresenta così un esempio di assistenza sanitaria di prossimità, con un controllo specialistico reso accessibile direttamente sul territorio. L’attenzione alla salute si accompagna al sostegno economico delle famiglie, attraverso un’iniziativa che punta a favorire la pratica sportiva e a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione fin dalla giovane età.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati