Gattinara, il castello di San Lorenzo torna a nuova vita

Nel pomeriggio di oggi, sabato 17 ottobre, a Gattinara viene inaugurato il restauro del castello di San Lorenzo, insieme ai lavori di riqualificazione della viabilità collinare. Per l’occasione il Comune ha organizzato un pomeriggio alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi del territorio, con una camminata aperta a tutti. Il ritrovo è fissato alle 14.30 alla Torre delle Castelle, da dove partirà il percorso verso l’antico complesso fortificato.

L’iniziativa unirà il piacere di camminare tra vigneti e panorami collinari alla possibilità di conoscere meglio le vicende del castello. Una visita guidata accompagnerà i partecipanti attraverso le testimonianze del suo passato medievale. Un’occasione per guardare con occhi nuovi al patrimonio storico di Gattinara, riscoprendo il legame tra le antiche fortificazioni, il paesaggio e la tradizione vitivinicola locale.

Il recupero del castello grazie ai fondi Pnrr

L’appuntamento segna la conclusione di un importante intervento di valorizzazione dei resti del castello di San Lorenzo, un complesso che custodisce una parte significativa della memoria cittadina. Il restauro è stato realizzato dalla proprietaria Marina Olwen Fogarty, delle Cantine Vallana, grazie a un finanziamento di 150mila euro proveniente dal Pnrr. Un investimento destinato alla conservazione e al recupero dell’antica struttura.

Accanto al patrimonio storico, l’attenzione si è concentrata anche sulle infrastrutture che attraversano le colline. Il Comune ha infatti promosso un progetto di sistemazione della viabilità, finanziato con circa due milioni di euro di risorse Pnrr. Gli interventi hanno riguardato anche la sicurezza idrogeologica dell’area, con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle strade e tutelare un territorio di particolare valore paesaggistico.

Tra vigneti e panorami, il fascino delle colline

La camminata permetterà di attraversare un ambiente in cui le testimonianze storiche convivono con i filari che caratterizzano il paesaggio di Gattinara. Un percorso che offrirà ai partecipanti anche l’opportunità di osservare direttamente i risultati dei lavori appena conclusi. Storia, natura e tradizione del vino saranno protagoniste della giornata, pensata per coinvolgere sia i residenti sia i visitatori.

«Sarà molto più di una semplice inaugurazione», sottolineano dal Comune, presentando l’iniziativa come un’occasione per ripercorrere le vicende del territorio. Il castello di San Lorenzo rappresenta infatti una testimonianza del passato medievale della città. La sua valorizzazione contribuisce a mantenere viva la memoria locale, offrendo nuovi motivi di interesse per chi desidera conoscere le bellezze delle colline gattinaresi.

Degustazioni gratuite e partecipazione aperta a tutti

Una volta raggiunto il castello, il programma proseguirà con un momento dedicato ai prodotti del territorio. L’Enoteca regionale di Gattinara e dell’Alto Piemonte allestirà un banco di assaggio, dove sarà possibile conoscere alcune delle produzioni vinicole locali. Le degustazioni saranno gratuite e guidate dai sommelier dell’Enoteca, che accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle caratteristiche dei vini.

La partecipazione all’intero pomeriggio è libera e gratuita. Per facilitare l’organizzazione, il Comune invita comunque gli interessati a prenotarsi attraverso il sito www.visitgattinara.it. Trattandosi di un itinerario collinare, è consigliato presentarsi con abbigliamento comodo e scarpe adatte alla camminata. L’iniziativa vuole essere anche un modo per restituire alla comunità un luogo importante della propria storia.

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