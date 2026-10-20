Gattinara, il parroco entra nel cast: la sorpresa a teatro per san Francesco

Sabato 24 ottobre alle 21, all’auditorium Lux di Gattinara, la Compagnia Teatro Gattinara porterà in scena “San Francesco d’Assisi”, uno spettacolo dedicato agli 800 anni dalla morte del santo. Nel cast compare anche il parroco, monsignor Franco Givone, che si cimenterà in un’esperienza particolare: il suo contributo sarà soltanto vocale, senza apparire sul palcoscenico. Una partecipazione insolita che aggiunge curiosità all’appuntamento.

L’idea dello spettacolo è nata proprio da una richiesta del parroco, che desiderava celebrare l’importante anniversario. La compagnia ha però scelto di allontanarsi dalle rappresentazioni tradizionali. «La nostra messa in scena unisce i nostri tempi con quelli di san Francesco», racconta la presidente Sandra Paoletti. Il risultato sarà un intreccio di emozioni e suggestioni, dove la recitazione incontrerà anche la danza.

Attori esperti e tanti gattinaresi al debutto

Sul palcoscenico torneranno nove interpreti che il pubblico locale conosce già: Patrizio Petterino, Paolo Valzer, Valentino Stefan, Sonya Ferraiuolo, Pamela Zeggio, Laura Colletto, Fabio Dorelli, Giuseppe Tonziello e Giada Turati. Ma questa volta la compagnia ha deciso di coinvolgere anche persone senza esperienza teatrale, allargando il gruppo ad appassionati di Gattinara e dei paesi vicini.

Tra i nuovi partecipanti figurano Valeria Granieri, Elisa Mortarotti, Marika Dolci, Andrea Fabris, Anna Gibellino, Elisabetta Scagliotti, Ernesto Delmasto, Dino Pignolo, Gilberto Leonardi, Luca Caligaris, Francesco Rainotti, Marco Mora e Alessandro Gibellino. «C’è stato molto entusiasmo da parte di coloro che non hanno mai recitato con noi», osserva Paoletti. Un coinvolgimento che ha dato nuova energia alla compagnia, rendendo possibile un progetto corale.

Teatro e danza per raccontare il santo di Assisi

La rappresentazione non seguirà lo schema di un musical classico. Gli autori hanno preferito costruire una successione di quadri teatrali nei quali episodi e suggestioni legati a san Francesco si incontrano con la sensibilità contemporanea. Le coreografie avranno un ruolo importante nel racconto, grazie alla partecipazione dell’Accademia danza di Vera Serafini, chiamata ad arricchire le scene attraverso il movimento.

Dietro l’allestimento c’è un gruppo di professionisti e collaboratori che ha lavorato ai diversi aspetti della produzione. Le musiche sono firmate da Franco Serafini, mentre Graziana Franzini si occupa dei costumi e Graziano Delponte della scenografia. Luci e audio sono affidati a Matteo Sella, con la regia di Marta Paoletti. Un lavoro collettivo per dare forma a una celebrazione che vuole parlare anche al pubblico di oggi.

Biglietti e orari per assistere alla rappresentazione

Per assistere allo spettacolo di sabato 24 ottobre è previsto un biglietto intero di 15 euro, mentre i bambini fino a 12 anni pagheranno 10 euro. L’appuntamento è fissato alle 21 all’auditorium Lux. La Compagnia Teatro Gattinara punta a coinvolgere un pubblico ampio, non soltanto gli appassionati di teatro, ma anche quanti desiderano riscoprire la figura del santo attraverso una proposta artistica originale.

Le prevendite si svolgono direttamente all’auditorium il martedì e il giovedì, dalle 10 alle 12. Sarà possibile acquistare i biglietti anche il giorno dello spettacolo, sabato 24 ottobre, dalle 15 alle 18 e nuovamente a partire dalle 20. La serata unirà interpreti di lunga esperienza e debuttanti, con la partecipazione speciale di monsignor Givone, per ricordare una figura che continua a ispirare anche a distanza di otto secoli.

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