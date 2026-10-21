A Boca nasce un luogo dove nessuno sarà più solo: una festa unisce le generazioni

Una sala gremita di bambini, genitori e anziani, tutti insieme per festeggiare i nonni e dare il via a una nuova esperienza di comunità. In occasione della Festa dei nonni, a Boca è infatti stata inaugurata la nuova apertura settimanale della sala polivalente di via Vesco, destinata a diventare un punto di riferimento per la socialità e le attività culturali del paese.

Nonostante l’appuntamento fosse stato organizzato in un pomeriggio feriale, la partecipazione è stata particolarmente numerosa. Intere famiglie hanno riempito gli spazi della struttura, confermando il desiderio di ritrovarsi e condividere momenti di svago e amicizia. La sala, già utilizzata per diverse iniziative comunitarie, avrà ora un’apertura regolare, offrendo nuove occasioni di incontro tra persone di tutte le età.

Ogni venerdì pomeriggio porte aperte a tutti

La novità più importante riguarda proprio la possibilità di utilizzare la struttura con continuità. La sala polivalente sarà aperta ogni venerdì dalle 15 alle 17.30, diventando un luogo in cui trascorrere qualche ora in compagnia, dedicarsi alla lettura, studiare o partecipare ad attività ricreative. Un’opportunità rivolta a bambini, ragazzi, adulti e anziani, con particolare attenzione al dialogo tra generazioni.

A rendere possibile questo ampliamento è stata soprattutto la disponibilità della volontaria comunale Carmen Scolari, che ha deciso di mettere il proprio tempo al servizio della cittadinanza. Il suo contributo si aggiunge a quello dei dodici volontari scolastici già impegnati da anni nell’organizzazione e nella gestione delle attività educative e ricreative del territorio, rafforzando una rete di collaborazione preziosa per il paese.

La benedizione di padre Fiorenzo Fornara

Alla giornata inaugurale ha partecipato anche il parroco padre Fiorenzo Fornara, che ha portato il proprio saluto e la benedizione alla nuova iniziativa. Un momento particolarmente significativo per la comunità di Boca, che ha voluto celebrare non soltanto l’apertura di uno spazio, ma soprattutto la possibilità di costruire nuove relazioni e rafforzare quelle già esistenti.

«Il progetto è un’iniziativa lodevole e necessaria, uno strumento fondamentale per stimolare e sostenere la crescita sociale, culturale e relazionale dell’intero tessuto cittadino di Boca». Con queste parole il sacerdote ha sottolineato l’importanza di offrire occasioni concrete di aggregazione, soprattutto in una realtà nella quale la vicinanza tra le persone e la disponibilità al volontariato rappresentano risorse fondamentali.

Il sindaco: «Un punto d’incontro che mancava»

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Andrea Cerri, che ha evidenziato il valore sociale del progetto. «La sala polivalente rappresenta quel punto d’incontro che finora mancava a Boca – ha affermato -. Grazie all’altruismo e al contributo di Carmen e di tutti i volontari, diamo vita a uno spazio che ha l’obiettivo di avvicinare le persone, abbattendo l’isolamento e creando coesione».

Il primo cittadino ha poi illustrato le diverse opportunità offerte dalla struttura. «Per gli studenti in cerca di un luogo di studio, per i bambini desiderosi di stimoli e per gli anziani che anelano compagnia, la sala polivalente sarà un centro culturale dinamico, dove le storie scritte sulle pagine cartacee diventano il pretesto per unire concretamente le generazioni».

Lettura, giochi e amicizie per far crescere la comunità

L’obiettivo dell’amministrazione è trasformare la sala di via Vesco in uno spazio vivo, capace di accogliere interessi ed esigenze differenti. Non soltanto un luogo per leggere o studiare, dunque, ma un ambiente in cui il gioco e la creatività diventino occasioni di incontro, dove i più piccoli possano confrontarsi con gli adulti e gli anziani trovare nuove opportunità per trascorrere il tempo in compagnia.

«Un’officina sociale in cui la lettura si mescolerà al gioco e alla creatività, trasformando le parole in incontri e gli incontri in amicizie destinate a durare nel tempo», ha concluso Cerri. La grande partecipazione alla festa inaugurale rappresenta un incoraggiante punto di partenza per un progetto che punta a contrastare la solitudine e a rendere Boca una comunità sempre più unita e partecipe.

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