Borgomanero finisce su Raiuno: il Cinema Teatro Nuovo protagonista a Unomattina

Da Borgomanero agli schermi di tutta Italia. Mercoledì 21 ottobre il Cinema Teatro Nuovo sarà protagonista di un servizio di Unomattina, lo storico programma mattutino di Raiuno. La messa in onda è prevista nella fascia compresa tra le 8 e le 10, con un contributo realizzato dall’inviato Massimiliano Bruni.

Un’occasione per portare davanti al pubblico nazionale una realtà culturale profondamente radicata nel Borgomanerese. Il Teatro Nuovo non è infatti soltanto una sala cinematografica, ma negli anni ha mantenuto un ruolo importante anche nell’offerta teatrale e negli appuntamenti culturali della città.

Una storia portata avanti dalla famiglia Bagnati

Dietro l’attività della struttura c’è da lungo tempo la famiglia Bagnati, che ha continuato a investire nel cinema e nello spettacolo dal vivo anche mentre le abitudini del pubblico cambiavano profondamente. Streaming e nuove piattaforme hanno trasformato il settore, ma la sala di Borgomanero ha conservato una propria identità e un pubblico affezionato.

Proprio questa capacità di mantenere vivo un luogo di incontro culturale sarà uno degli elementi al centro del passaggio televisivo. La forza del Teatro Nuovo è anche il rapporto con generazioni differenti di spettatori, dai frequentatori storici del cinema fino ai giovani che partecipano alle nuove proposte e agli spettacoli. Sul Corriere di Novara l’articolo dedicato ai 50 anni della sala.

Cinema d’autore e una nuova stagione sul palcoscenico

L’arrivo delle telecamere Rai coincide inoltre con un periodo particolarmente vivace per la programmazione. È ripartita l’attività cinematografica, che comprende anche le proposte sviluppate insieme al cineforum dell’Associazione Vincent Vega, mentre sta entrando nel vivo la stagione “Borgomanero in Scena 2026/2027”.

Il cartellone teatrale, organizzato dal Contato del Canavese con il Comune, è già stato presentato e prevede diversi appuntamenti nei prossimi mesi al Teatro Nuovo. La struttura di via IV Novembre è infatti indicata tra le sedi della stagione 2026-2027 sul sito ufficiale dell’organizzazione.

Una vetrina nazionale per Borgomanero

Il servizio di Unomattina permetterà dunque di raccontare non soltanto una sala, ma un pezzo della vita culturale della città. Il Teatro Nuovo continua a mettere insieme cinema, spettacoli dal vivo e iniziative capaci di richiamare pubblico anche da fuori Borgomanero.

L’appuntamento sarà mercoledì mattina su Raiuno, all’interno della trasmissione condotta da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. Per Borgomanero sarà una piccola vetrina sulla televisione nazionale, costruita attorno a una realtà che da molti anni accompagna il tempo libero e la cultura del territorio.

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