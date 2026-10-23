Addio a “Pelé”, il commerciante che ha fatto la storia di Borgomanero

Borgomanero dice addio a Gian Pietro De Carli, conosciuto da tutti come “Pelé”, scomparso all’età di 82 anni. Un volto familiare per generazioni di borgomaneresi, legato alla storica attività di ortofrutta di via della Ciocca 67, che porta proprio il suo soprannome. Dietro quel nome curioso si nasconde una storia nata sui campi da calcio alla fine degli anni Cinquanta.

La scomparsa di De Carli lascia un vuoto nella comunità cittadina, dove il nome “Pelé” era diventato un punto di riferimento ben oltre il mondo del commercio. Un soprannome che lo ha accompagnato per tutta la vita, trasformandosi quasi in un secondo nome e diventando parte dell’identità di un’impresa familiare capace di attraversare cinque generazioni.

Quel gol da ragazzo che gli regalò un soprannome leggendario

Tutto ebbe inizio alla fine degli anni Cinquanta, quando Gian Pietro era ancora un adolescente e frequentava il campo sportivo di Borgomanero come addetto a portare le borse ai calciatori rossoblù. Durante una partita del campionato Interregionale, il giovane si ritrovò improvvisamente protagonista di un’azione memorabile, entrando in area di rigore e realizzando un gol con uno stacco perfetto e una girata vincente.

Dagli spalti qualcuno, sorpreso da quella giocata e dalla somiglianza fisica con il campione brasiliano, esclamò: «Ma chi l’è cul là? Pelé?» Fu sufficiente quella battuta per cambiare tutto. Da quel momento Gian Pietro diventò “Pelé” per tutti, un appellativo affettuoso che avrebbe conservato per il resto della sua esistenza, fino a diventare l’insegna della sua attività.

Cinque generazioni dietro la storica attività di famiglia

La storia commerciale della famiglia De Carli affonda le proprie radici molto lontano nel tempo. A cominciare fu la nonna di Gian Pietro, che si occupava di scambiare grano e patate, quando il baratto era ancora una pratica comune. In seguito arrivò la madre Fausta, che proseguì l’attività vendendo i prodotti con il carretto. Una tradizione familiare costruita attraverso generazioni di lavoro e di rapporti con la clientela.

Fu poi Gian Pietro, insieme alla moglie Wanda, a sviluppare l’impresa, consolidandone la presenza a Borgomanero. Oggi l’attività di via della Ciocca 67 è arrivata alla quinta generazione e continua grazie alle figlie Bruna e Claudia, al genero Roberto e alle nipoti Anita e Lorena. Un percorso che testimonia la continuità di una storia familiare, mentre il nome di “Pelé” rimane legato alla memoria del suo protagonista.

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