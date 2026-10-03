Dalla riabilitazione al tendone di Bake Off: Omar Sacchettini si racconta

Omar Sacchettini, 45 anni, idraulico di Cavallirio, è tra i 15 concorrenti di Bake Off Italia. Nella terza puntata, andata in onda venerdì 25 settembre, ha superato le prove dedicate al tema della leggerezza e si è guadagnato un posto nella puntata successiva. La passione per i dolci è nata durante la riabilitazione, dopo un infortunio che lo costrinse a letto.

«Cinque anni fa ho subito un grosso infortunio alla schiena e sono rimasto a letto per due mesi», racconta Sacchettini, che sui social si presenta come “Omar Bakeoff 14”. In quel periodo guardava il programma e si chiedeva se sarebbe stato capace di preparare ricette così elaborate. Poi ha iniziato a sperimentare con farina, zucchero e burro, scoprendo un talento che non immaginava di avere.

Dal video ai provini

Chi gli stava vicino ha notato il suo impegno e lo ha incoraggiato, regalandogli strumenti e corsi online. Dopo aver imparato nuove tecniche, Sacchettini ha deciso di provare a entrare nel programma: ha inviato un video in cui raccontava come si era avvicinato alla pasticceria. Una curiosità diventata un’occasione concreta, con la chiamata ai provini e poi alle registrazioni.

L’esperienza televisiva gli ha lasciato ricordi positivi, anche se ammette di averla vissuta con molta ansia. «È stata un’esperienza molto bella, però avrei voluto essere più capace di divertirmi», dice. Venerdì, nella prova creativa, i concorrenti hanno preparato una chiffon cake; nella tecnica, indicata da Iginio Massari, una pavlova; per la prova finale, donuts con tre glasse. Le sue preparazioni hanno convinto i giudici e Sacchettini proseguirà nella quarta puntata.

Dolci e parodie sui social

Fuori dalla trasmissione, il concorrente di Cavallirio ha trovato un altro modo per condividere la sua avventura: con i figli realizza parodie delle puntate, pubblicate su Facebook, Instagram e TikTok. I video giocano sulle prove e sui momenti più riconoscibili del programma. La famiglia è parte di questo racconto leggero, che ha raccolto l’interesse dei suoi follower.

Tra i filmati più apprezzati c’è quello nato dopo la vittoria nella prova tecnica dedicata a un dolce al cucchiaio. «Sono stato nominato “King del Tiramisù” e su quello ho realizzato un video che ci ha molto divertiti», racconta. Tra fornelli, telecamere e battute condivise con i figli, la nuova passione continua anche lontano dal tendone.

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