Coggiola celebra Paletta e Macagn: torna la grande festa dei sapori e delle tradizioni

Torna a Coggiola oggi e domani, 10 e 11 ottobre, “Paletta e Dintorni”, la sagra enogastronomica dedicata alla Paletta e al Macagn, giunta quest’anno alla 18ma edizione. Le vie e le piazze del paese diventeranno un grande spazio di festa, tra degustazioni, mercatini, spettacoli, mostre, musica e iniziative per tutte le età.

La manifestazione è organizzata dalla Pro loco Coggiola e punta ancora una volta a valorizzare i prodotti e le tradizioni locali. La Paletta di Coggiola sarà la protagonista assoluta, affiancata dal Macagn e dalle altre eccellenze del territorio, in un programma che unisce gastronomia, cultura e intrattenimento.

Il programma di sabato

La manifestazione prenderà il via nel pomeriggio di oggi, sabato 10 ottobre, con un momento dedicato all’arte e una serata incentrata sui sapori locali. Il programma unirà mostra, cena e musica dal vivo, coinvolgendo diversi punti del paese.

Dalle 17 alle 21, nell’aula magna delle scuole, apertura della mostra “Anime di Ferro” di Silvio Ballottari, artista che realizza sculture recuperando rottami e materiali dismessi.

Alle 19, in piazza delle scuole, “A Tavola con la Tradizione”, cena dedicata ai sapori coggiolesi.

A seguire, musica dal vivo con gli Echo the Group.

Al Ristoro al Vic, aperitivo “illuminato”, cena e intrattenimento musicale.

La giornata farà quindi da introduzione alla grande festa di domani, quando il centro del paese si animerà fin dal mattino.

Domenica il paese si trasforma

La giornata di domani, domenica 11 ottobre, prenderà il via alle 9, quando le vie del paese si animeranno. Da “Piassa di scole” fino al “Succre” troveranno spazio hobbisti, artigiani, produttori e bancarelle, trasformando Coggiola in un percorso continuo da visitare.

Per tutta la giornata sarà inoltre possibile seguire “Scorci di paese – Un viaggio tra ieri e oggi”. Le fotografie storiche saranno collocate nei luoghi che rappresentano, così da permettere ai visitatori di confrontare direttamente passato e presente. Un modo originale per riscoprire la memoria del paese.

Il programma di domenica mattina

Dalle prime ore della giornata entreranno nel vivo mercatini, musica e attività sportive. Il paese offrirà iniziative diffuse in più punti, così da consentire ai visitatori di muoversi liberamente tra gastronomia e intrattenimento.

Dalle 9, apertura di mercatini, bancarelle, spazi per artigiani, hobbisti e produttori locali.

Per tutta la giornata, percorso fotografico “Scorci di paese – Un viaggio tra ieri e oggi”.

Dalle 10, a Ponte San Giovanni, esibizioni e prove di tiro con l’arco a cura della Compagnia Arcieri del Dahü.

Dalle 10, concerto itinerante della banda musicale G. Verdi di Coggiola.

Nel parco comunale, esibizione di modelli radiocomandati con veicoli scaler, off-road e rally.

Apertura della mostra “Anime di Ferro”, visitabile fino alle 17.

La mattinata accompagnerà il pubblico fino al momento del pranzo, quando entrerà nel vivo la parte più propriamente gastronomica della sagra.

A mezzogiorno parte l’itinerario del gusto

«Da mezzogiorno sarà il momento di “Tutti a Tavola!”», spiegano ancora i curatori. La Pro Loco Coggiola preparerà il pranzo in Piassa di Scole, mentre lungo il percorso apriranno numerosi punti ristoro.

Dalle 12, pranzo “Tutti a Tavola!” in Piassa di Scole.

Apertura dei punti ristoro distribuiti lungo il paese.

Degustazioni di prodotti e specialità proposte dalle attività locali.

Possibilità di costruire un vero itinerario gastronomico attraverso Coggiola.

L’obiettivo è trasformare il paese in una grande tavola diffusa, dove ogni tappa offre sapori e prodotti differenti.

Il pomeriggio tra bambini, sport e spettacolo

Il programma continuerà per tutto il pomeriggio con laboratori creativi, attività per bambini, musica e dimostrazioni sportive. Particolare attenzione sarà dedicata alle famiglie, con iniziative pensate anche per i più piccoli.

Dalle 14, laboratorio di argilla per adulti e bambini, con una lezione speciale dedicata alla creazione del maialino simbolo della sagra.

Dalle 14 alle 17, in via Mazzini, doppia postazione di truccabimbi professionale con Marta e Rebecca.

Durante il pomeriggio, musica itinerante con La Gang Street Band e Seraval Band.

Dalle 16, presentazione delle attività della società sportiva Arcobaleno.

A seguire, esibizione del Rainbow Cheer Team.

Successivamente, dimostrazione di arti marziali con il Dojo Mushin di Vallemosso.

Al Ristoro al Vic, pranzo su prenotazione e, nel pomeriggio, esibizione dei cori.

“Paletta e Dintorni” si conferma così una festa capace di coinvolgere l’intero paese, mettendo insieme tradizione, gastronomia, associazionismo e divertimento.

Una festa che racconta Coggiola

«Abbiamo cercato di creare non solo un appuntamento gastronomico, ma una grande festa di paese capace di unire tradizione, territorio, associazionismo, musica e intrattenimento», spiegano gli organizzatori. La sagra punta infatti a raccontare Coggiola in tutte le sue anime, non soltanto attraverso i prodotti tipici.

Paletta, Macagn, musica, sport, fotografie e laboratori diventano così parti dello stesso racconto. Un fine settimana pensato per chi vuole riscoprire il paese vivendo strade, piazze e sapori, in un’atmosfera di festa aperta a tutte le età.

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