Rally Lana, Pinzano e Turati tornano sul gradino più alto: bis dopo il 2022

Il Rally Lana parla ancora biellese. Corrado Pinzano e Mauro Turati hanno conquistato la vittoria nella 38ª edizione della competizione, ultimo appuntamento della Coppa Rally di Zona 1, tornando sul gradino più alto del podio dopo il successo già ottenuto nel 2022.

L’equipaggio sulla Skoda Fabia della P.A. Racing ha completato la gara in 48 minuti e 53 secondi, costruendo progressivamente il margine decisivo lungo le prove speciali. Tra i passaggi più importanti quello del Tracciolino, dove Pinzano è riuscito ad allungare sugli avversari e mettere una seria ipoteca sul risultato finale.

Paperini secondo, Chentre completa il podio

Alle spalle dei vincitori hanno chiuso Thomas Paperini e Monica Cicognini, anche loro al via su Skoda. Il secondo posto è arrivato con il tempo di 49’23’’, a trenta secondi dalla coppia Pinzano-Turati, dopo una prova solida che li ha visti particolarmente efficaci anche sul primo passaggio di Curino.

Terza posizione per Elwis Chentre e Max Bay, ancora su Skoda. Il podio ha quindi confermato una gara molto combattuta nelle prime posizioni, anche se il vantaggio accumulato da Pinzano nei momenti chiave ha permesso al biellese di amministrare con maggiore tranquillità la fase conclusiva.

Ottantatré equipaggi al via

La manifestazione, organizzata dall’Automobile Club di Biella insieme a Veglio 4×4 e Rally Lana Alive, ha visto partire complessivamente 83 equipaggi. Il programma ha unito le tradizionali prove sulle strade biellesi a una prova spettacolo cittadina che ha richiamato numerosi appassionati.

Tra i piloti locali si è messo in evidenza anche Alessandro Bocchio, al rientro nelle competizioni insieme a Leonardo Mazzilli: per loro è arrivato il quinto posto assoluto, davanti a un altro equipaggio biellese, quello formato da Alessandro Negri e Marco Zegna, sesto al traguardo.

Una vittoria che vale doppio

Per Pinzano il successo ha un significato particolare, sia per il legame con il territorio sia perché arriva dopo diversi piazzamenti importanti. Il bis al Rally Lana mancava dal 2022, anno in cui aveva già conquistato la gara insieme a Turati.

La 38ª edizione si chiude così con un’affermazione netta dell’equipaggio di casa e con una buona partecipazione di pubblico lungo le prove. Il Rally Lana conferma ancora una volta il proprio peso nel calendario motoristico biellese, chiudendo la stagione della Coppa Rally di Zona 1 con una gara molto partecipata.

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