Alagna, nuova vita per la piazza ai piedi del campanile

Sono iniziati il 14 settembre ad Alagna Valsesia i lavori con cui il Comune intende restituire sicurezza e decoro a piazza dell’Hotel Monte Rosa, ai piedi del campanile della chiesa parrocchiale di San Giovanni. Uno degli angoli più frequentati del centro storico è dunque interessato da un intervento di riqualificazione che dovrebbe concludersi il 14 novembre, prima dell’avvio della stagione turistica invernale.

Ogni anno sono decine di migliaia le persone che attraversano questo spazio, utilizzato sia come area pubblica sia per i dehors delle attività commerciali. Da tempo, però, le condizioni della pavimentazione rappresentavano un problema concreto, con numerose pietre sconnesse che rendevano difficoltoso e potenzialmente pericoloso il passaggio. Una situazione che l’amministrazione comunale ha deciso di affrontare con un intervento complessivo.

Dalla proprietà privata alla disponibilità del Comune

A rendere possibile l’apertura del cantiere è stato anche un passaggio amministrativo importante. Fino a pochi mesi fa, infatti, la piazza risultava di proprietà privata e il Comune non aveva la piena disponibilità dell’area. Una deliberazione del consiglio comunale ha avviato l’assoggettamento a uso pubblico, creando le condizioni per procedere con la sistemazione di questo spazio centrale del paese.

Il progetto prevede una spesa di circa 150mila euro, coperta interamente con fondi comunali. La vecchia pavimentazione in pietra sarà completamente sostituita, mentre saranno rinnovati l’impianto di illuminazione pubblica e i sottoservizi presenti nel sottosuolo. L’obiettivo non è soltanto migliorare l’aspetto della piazza, ma garantire maggiore funzionalità e sicurezza a residenti, commercianti e visitatori.

Due piazze strategiche per il turismo di Alagna

Il cantiere si inserisce in un programma più ampio di recupero degli spazi attorno alla chiesa parrocchiale. Lo scorso anno erano infatti stati completati i lavori in piazza Grober, un altro punto nevralgico del centro. Gli investimenti complessivi nella riqualificazione delle due piazze superano i 400mila euro, a conferma dell’attenzione riservata dall’amministrazione a questa parte del paese.

«Sono due piazze strategiche per Alagna: qui passano praticamente tutti i turisti che soggiornano in paese o che lo raggiungono per andare a camminare o sciare», sottolinea il sindaco Roberto Veggi. La qualità degli spazi pubblici è considerata fondamentale per una località che vive anche di turismo e che accoglie durante l’anno migliaia di appassionati della montagna, dagli escursionisti agli sciatori.

Cinque cantieri per oltre tre milioni di euro

Quello di piazza dell’Hotel Monte Rosa non è un intervento isolato. L’amministrazione comunale ha infatti avviato cinque lavori pubblici, per un valore complessivo superiore a tre milioni di euro. Un programma di investimenti che punta a migliorare il paese, intervenendo su infrastrutture e spazi pubblici. Il recupero della piazza rappresenta uno dei tasselli più visibili di questa attività.

Per Alagna, la sistemazione di questo luogo significa anche valorizzare un’area strettamente legata all’identità del paese, proprio accanto alla chiesa di San Giovanni. L’obiettivo è conciliare il fascino del centro storico con le esigenze di sicurezza, restituendo a cittadini e turisti uno spazio più accogliente, ordinato e funzionale. Se il cronoprogramma sarà rispettato, i lavori termineranno a metà novembre.

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