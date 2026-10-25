Il comitato organizzatore sta studiando soluzioni alternative. La decisione sarà comunicata entro il 15 novembre. Sui social crescono interrogativi e speranze.

Lavori agli impianti, edizione 2027 in bilico

La Monte Rosa SkyMarathon 2027 potrebbe cambiare profondamente rispetto alle ultime edizioni oppure, nello scenario più difficile, non disputarsi. A creare incertezza sono alcuni lavori previsti la prossima primavera su tratti della funivia, infrastruttura fondamentale per la complessa organizzazione delle gare in alta quota.

A sollevare il problema è stata direttamente AMA Asd, organizzatrice della manifestazione, attraverso un aggiornamento pubblicato sui social: «Gli eventi e la data della Monte Rosa SkyMarathon 2027 potrebbero subire variazioni significative o essere annullati a causa di lavori su alcuni tratti della funivia, previsti per la prossima primavera». Sono allo studio diverse possibilità per salvaguardare l’appuntamento del prossimo anno, ma per conoscere formula, percorsi e data definitiva sarà necessario attendere ancora qualche settimana.

Una risposta entro il 15 novembre

Il comitato si è dato una scadenza precisa: entro il 15 novembre 2026 verranno comunicati ulteriori dettagli. Fino ad allora resta aperta anche l’ipotesi di modifiche significative agli eventi che compongono il programma della SkyMarathon.

La questione non è secondaria perché gli impianti di risalita fanno parte della macchina logistica della manifestazione. Nell’edizione 2026 alcune gare prevedevano, per esempio, il rientro degli atleti attraverso le funivie in determinate situazioni, mentre gli impianti consentivano anche al pubblico di raggiungere le quote più elevate lungo il percorso.

Nel 2026 quattro gare oltre quota 3mila

La notizia arriva pochi mesi dopo un’edizione particolarmente importante. Nel giugno scorso Alagna aveva ospitato quattro competizioni concentrate nella stessa giornata, con la Monte Rosa SkyMarathon affiancata da SkySummit, SkyRace e AMA VK2. La gara principale saliva fino ai 4.554 metri di Capanna Margherita.

La manifestazione è ormai uno degli eventi sportivi più riconoscibili dell’alta Valsesia e richiama atleti provenienti da numerosi Paesi. Nel 2026 anche migliaia di appassionati avevano seguito le prove sulle montagne, con accesso del pubblico fino alle alte quote grazie agli impianti.

Sui social perplessità e speranze

L’annuncio ha inevitabilmente aperto il dibattito tra appassionati e frequentatori della manifestazione. Nei commenti si alternano domande sul futuro della gara, preoccupazione per un possibile stop e speranze di trovare una soluzione alternativa, magari modificando percorsi o organizzazione.

Per il momento, però, non è stata presa una decisione definitiva. AMA Asd sta valutando quali opzioni siano concretamente percorribili tenendo conto dei lavori annunciati. L’obiettivo sarà capire se la SkyMarathon possa essere adattata senza compromettere sicurezza e organizzazione, aspetti particolarmente delicati in una competizione che si sviluppa su ghiacciaio e in ambiente d’alta montagna.

Novembre sarà decisivo

La data da segnare sul calendario è dunque il 15 novembre. Entro allora dovrebbe arrivare un quadro più preciso sul destino dell’edizione 2027, compresa l’eventuale conferma della manifestazione e le possibili modifiche rispetto alla formula conosciuta negli ultimi anni.

Per Alagna e per tutta l’alta Valsesia la questione va oltre l’aspetto puramente sportivo. La Monte Rosa SkyMarathon è diventata anche una vetrina turistica internazionale per il territorio, capace di unire sport estremo, montagna e promozione delle località ai piedi del Rosa.

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