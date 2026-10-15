Provinciale della Valsesia, a Piode traffico a singhiozzo per oltre tre settimane

Da lunedì 19 ottobre a martedì 10 novembre la strada provinciale 299 “di Alagna” sarà percorribile a senso unico alternato nel territorio comunale di Piode. Lo comunica la Provincia di Vercelli, che ha disposto una modifica temporanea della circolazione per consentire alcuni interventi sulla strada. Il provvedimento resterà in vigore per tutte le 24 ore, senza interruzioni durante la notte.

Il passaggio dei veicoli sarà regolato da un impianto semaforico, che permetterà alle due direzioni di marcia di alternarsi nel tratto interessato. Le limitazioni riguarderanno anche sabati, domeniche e festivi, senza le consuete sospensioni previste per altri cantieri. Gli automobilisti che percorrono la Valsesia dovranno quindi mettere in conto possibili rallentamenti anche al di fuori dei normali orari di lavoro.

Interventi su un muro e sulla strada

Alla base della modifica della viabilità ci sono lavori di rifacimento di un muro verso monte e un intervento su un attraversamento stradale. È quanto precisa la Provincia di Vercelli nella comunicazione ufficiale che accompagna il provvedimento. Le operazioni rendono necessaria una regolazione temporanea del traffico per consentire lo svolgimento dei lavori sul tratto interessato.

La provinciale 299 rappresenta uno dei collegamenti fondamentali per gli spostamenti lungo la Valsesia, utilizzato quotidianamente da residenti, lavoratori e visitatori diretti verso le località dell’alta valle. Il senso unico alternato consentirà comunque il transito dei veicoli, anche se con possibili attese in corrispondenza del semaforo, soprattutto nei momenti di maggiore circolazione.

Le date da segnare per gli automobilisti

Il calendario comunicato dalla Provincia prevede l’avvio delle restrizioni lunedì 19 ottobre, con conclusione fissata per martedì 10 novembre. Il semaforo regolerà la circolazione anche nelle ore serali e notturne e durante la festività del primo novembre. Chi deve raggiungere appuntamenti, il posto di lavoro o altre destinazioni con orari precisi farà bene a considerare la possibilità di tempi di percorrenza più lunghi.

L’invito agli automobilisti è a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni dell’impianto semaforico. La durata delle eventuali attese dipenderà dal traffico che interesserà il tratto durante il periodo dei lavori. La Provincia di Vercelli ha pubblicato sul proprio sito anche l’ordinanza e la planimetria relative all’intervento, consultabili da chi desidera maggiori dettagli.

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