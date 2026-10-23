Varallo, attenzione al tachimetro: limite di 30 all’ora in sette frazioni

A Varallo l’amministrazione comunale torna a richiamare l’attenzione degli automobilisti sui limiti di velocità introdotti con l’ordinanza numero 32/2025. Le disposizioni riguardano diverse strade del territorio, comprese alcune frazioni e un collegamento con Quarona. L’obiettivo è rendere più sicura la circolazione, invitando chi guida a moderare la velocità soprattutto nei tratti che attraversano i centri abitati.

Una delle indicazioni principali riguarda la strada provinciale 8, sulla quale è previsto il limite di 50 chilometri orari nel tratto compreso tra l’ingresso del comune di Quarona e la rotonda di via Fratelli Varalli. Si tratta di una delle direttrici utilizzate per gli spostamenti quotidiani nella zona, dove gli automobilisti sono quindi chiamati a rispettare la velocità massima stabilita.

Camasco, Morondo, Gerbidi e Verzimo: si viaggia a 30

Le limitazioni più consistenti interessano la viabilità delle frazioni, dove la velocità massima consentita scende a 30 chilometri orari in entrambe le direzioni di marcia. A Camasco la prescrizione parte dal bivio con Morondo e prosegue lungo tutta la frazione. A Morondo, invece, il provvedimento si applica dal bivio con Camasco e comprende l’intera strada che conduce all’Alpe Sacchi.

La stessa soglia è prevista nella zona di Gerbidi e Verzimo. In questo caso il limite interessa anche le strade di accesso agli abitati, a partire dal bivio con via Sacro Monte, fino a comprendere tutta l’estensione delle frazioni. Le disposizioni non riguardano dunque soltanto i tratti centrali dei nuclei abitati, ma anche i collegamenti individuati dall’ordinanza comunale.

Le disposizioni interessano anche Parone e Locarno

Gli automobilisti devono prestare particolare attenzione anche lungo il percorso che conduce a Parone. Partendo dal bivio con via Principale, nella frazione Crevola, il limite di 30 chilometri orari accompagna la salita verso l’abitato e rimane valido per tutta la sua estensione. La prescrizione si applica in entrambi i sensi di marcia, indipendentemente dalla direzione percorsa.

Un’analoga regolamentazione riguarda Locarno, dove la velocità viene limitata a partire dal bivio con via Frigiolini. La prescrizione prosegue lungo la strada di ingresso e interessa poi l’intera frazione. Si tratta di una delle diverse situazioni nelle quali il Comune ha scelto di estendere la moderazione della velocità anche ai percorsi che collegano gli abitati alla viabilità principale.

Arboerio, Dovesio e Cervarolo completano l’elenco

Tra le località interessate figurano anche Arboerio e Dovesio. Per raggiungerle, il limite di 30 chilometri orari parte dalla provinciale 9, precisamente dal bivio situato al chilometro 8, e prosegue lungo la strada di accesso e all’interno delle due frazioni. Anche in questo caso la disposizione vale per chi percorre la strada in salita e per chi procede nella direzione opposta.

Infine, la stessa velocità massima è stabilita a Cervarolo, dal bivio con la provinciale 9 al chilometro 25, in corrispondenza del ponte, fino a comprendere l’intero abitato. Il richiamo dell’amministrazione riguarda disposizioni già introdotte nel 2025, che gli automobilisti sono tenuti a osservare per contribuire alla sicurezza di chi percorre le strade delle frazioni varallesi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati