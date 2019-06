«Vado a tagliarmi i capelli». Sparito da un mese e mezzo, continua l’angoscia per il biellese Claudio Serafini.

Era uscito di casa annunciando alla moglie di voler andare a tagliarsi i capelli dal parrucchiere. Ma da quel giorno non è più tornato a casa e dal parrucchiere, in realtà, non è mai arrivato. Nilo Claudio Serafini, 65 anni, di Biella, che tutti chiamato Claudio, è scomparso nel nulla. E’ passato un mese e mezzo e di lui non sono state più trovate tracce.

