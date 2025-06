Addio all’imprenditore Tiziano Gessi, funerale a Guardella. Aveva 84 anni, l’azienda lo ricorda: «Ogni passo che compiremo da oggi in avanti avrà il segno di questo grande uomo».

Addio all’imprenditore Tiziano Gessi, funerale a Guardella

E’ stato celebrato nella mattinata di oggi, lunedì 30 giugno, il funerale di Tiziano Gessi, fondatore della Newform, nota aziende produttrice di rubinetteria di alto design che si trova in frazione Vintebbio a Serravalle.

E’ stata la stessa azienda nella giornata dui sabato ad annunciare la scomparsa del suo patron: «Con profondo cordoglio e commozione, Newform annuncia la scomparsa del suo presidente e fondatore, il signor Tiziano Gessi. Lascia un’impronta indelebile nella storia di Newform, una realtà che ha guidato con grande dedizione, visione strategica e passione per oltre 40 anni. Siamo profondamente grati per aver camminato al suo fianco e per aver condiviso un percorso fatto di valori, idee e grandi traguardi. La sua eredità e il suo insegnamento continueranno ad ispirarci e a guidarci nel nostro lavoro quotidiano. Ogni passo che compiremo da oggi in avanti avrà il segno di un grande uomo che, con onore e affetto, ci ha sempre rappresentato».

Il feretro deposto ad Aranco

L’altra sera nella chiesa di frazione Guardella, dove l’uomo abitava, è stato recitato il rosario. Il funerale è stato celebrato oggi alle 11 sempre nella chiesa di Sant’Eusebio a Guardella. Il feretro è stato poi deposto nel cimitero di Aranco. Tiziano Gessi ha lasciato la figlia Alessandra con Adriano, i nipoti Sofia e Massimiliano, il fratello Umberto con la sua famiglia, oltre ad altri parenti.

