Addio Pietro: morto a 107 anni l’uomo più anziano di Valdilana

Se n’è andato l’altro giorno a 107 anni nonno Pietro Dalle Nogare, 107 anni, l’uomo più anziano di Valdilana e uno dei decani di tutta la zona. Il funerale viene celebrato nella mattinata di oggi, venerdì 7 ottobre, alle 10.30 partendo dalla chiesa parrocchiale di frazione Pratrivero. Dopo la cerimonia si andrà al cimitero con un corteo di auto.

L’uomo lascia i figli Roberto con la moglie Roberta, e Renzo con la moglie Attilia. Lascia poi i nipoti Giacomo con la moglie Francesca e la piccola Ester, Noemi, Sara e Giulia.

Viveva a Pratrivero

Classe 1915, nonno Pietro viveva in un caseggiato lungo la strada provinciale di Pratrivero, dove fino a qualche anno fa al piano terra c’era l’ufficio postale. Di origini venete (più precisamente di Conco), si era poi trasferito in Piemonte con l’ondata migratoria tra le due guerre. Per molto tempo aveva condiviso con il coscritto orologiaio Pietro Lachi (morto poi a 103 anni) il primato della longevità in paese.

Tutta la famiglia è ben conosciuta: il figlio Renzo è capogruppo della squadra Aib, l’altro figlio Roberto è da sempre impegnato con l’associazione Mani tese.