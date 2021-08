Ghemme rilancia “Calici di stelle”, quest’anno in piazza Castello

Ghemme rilancia “Calici di stelle”, la serata degustazioni di vini dell’Alto Piemonte.

Ghemme rilancia “Calici di stelle”

A Ghemme torna “Calici di stelle”, che si svolgerà in piazza Castello. Il Comune in collaborazione con la Pro loco ha organizzato per sabato 7 agosto il tradizionale appuntamento enogastronomico estivo, sempre molto partecipato. Il programma prevede il ritrovo in piazza Castello dalle 20 alle 23.

L’ingresso è libero, ma l’accesso sarà associato a una prenotazione e alle regole Covid vigenti in tale data. Per iscrizioni e informazioni contattare proghemme@libero.it. Per le prenotazioni ci si può rivolgere all’Edicola Porzionato, al Primavera Cafè e al Bar Picca Vini.

Il vino protagonista

La manifestazione si svolge a livello nazionale ed è organizzata nei Comuni delle Città del Vino, con il movimento Turismo del Vino. Durante la serata ci saranno degustazioni vini dell’Alto Piemonte abbinati a prodotti di nicchia. I vini, come da tradizione, verranno presentati da sommelier che contribuiranno con la loro competenza ad un confronto, sulle qualità e caratteristiche dei vini dell’Alto Piemonte.

Prossimi appuntamenti

«Le prossime manifestazioni in calendario – afferma il presidente del sodalizio, Filippo Boietti – saranno la Festa della vendemmia, tra la fine settembre e l’inizio di ottobre, “Cantine aperte” e infine il “Natale con la Pro loco”».

