Grignasco Enrico Zanolini alla guida dei pensionati Cisl

Grignasco Enrico Zanolini eletto segretario generale dei pensionati del Piemonte orientale per Cisl.

Nuovo segretario generale per la Cisl pensionati del Piemonte orientale. Si tratta del grignaschese Enrico Zanolini, classe 1951, in Cisl dal 1973. Un sindacalista che nel corso della sua lunga militanza ha ricoperto numerosi ruoli. Inizialmente la carica di segretario della Federazione dei lavoratori del commercio, poi per un lungo periodo è stato operatore nel settore tessile e abbigliamento, e dal 1997 è stato segretario generale della categoria tessili e chimici per Vercelli e Valsesia.

La pensione

In pensione dal 2004, ha sempre continuato a collaborare con la Cisl, principalmente con l’ufficio vertenze, ed è stato chiamato dal 2015, dopo la creazione del Piemonte Orientale, al ruolo di coordinatore della zona di Borgosesia. Zanolini, che a Grignasco è stato anche in consiglio comunale, è stato designato dal consiglio della Federazione nazionale pensionati Cisl del Piemonte Orientale, che comprende le province di Novara, Vercelli, Biella e Vco con 32mila iscritti.