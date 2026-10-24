Domenica fredda all’alba, poi torna l’anticiclone: -23 gradi alla Capanna Margherita

Il primo freddo importante della stagione si è fatto sentire anche sull’Alto Piemonte. Alla Capanna Margherita, sul Monte Rosa, il termometro è sceso fino a -22,8 gradi, praticamente -23, alla quota di 4.560 metri. Un valore notevole anche per ottobre e che, secondo i dati riportati dal meteorologo Andrea Vuolo, rappresenta il diciottesimo più basso della serie storica mensile della stazione.

L’aria fredda di origine polare-marittima arrivata tra mercoledì e venerdì ha fatto precipitare lo zero termico temporaneamente sotto i 2mila metri. Brinate e temperature molto basse hanno interessato anche vallate e zone rurali, soprattutto dove il foehn non è riuscito a mantenere l’aria più mite e rimescolata.

Domenica mattina ancora fredda

Per domani, domenica 25 ottobre, il quadro sarà più tranquillo dal punto di vista meteorologico, ma le prime ore della giornata resteranno decisamente fredde, soprattutto nei fondovalle dell’Alto Piemonte e nelle aree lontane dall’influenza del vento.

Tra Valsesia, Biellese, Ossola e zone interne saranno quindi possibili nuove brinate nelle ore intorno all’alba. In montagna comincerà invece a farsi sentire il ritorno dell’alta pressione, con temperature destinate progressivamente a recuperare rispetto ai valori quasi invernali delle ultime ore.

Anticiclone in rinforzo da lunedì

L’inizio della prossima settimana porterà infatti un cambiamento piuttosto netto in quota. L’anticiclone subtropicale tornerà a rafforzarsi sul Piemonte, facendo risalire lo zero termico fino a sfiorare nuovamente i 4mila metri e cancellando rapidamente il freddo intenso sulle montagne.

La situazione sarà diversa nelle vallate e sulle pianure, dove entrerà in gioco l’inversione termica. L’aria più fredda tenderà a ristagnare nelle zone basse durante la notte, mentre sui rilievi le temperature aumenteranno molto più rapidamente.

Lunedì all’alba possibili valori vicini allo zero

Proprio lunedì 26 ottobre potrebbe essere una delle mattinate più fredde a bassa quota. Nei fondovalle e nelle campagne non raggiunte da foehn o brezze le temperature potranno avvicinarsi allo zero e localmente scendere anche leggermente sotto, con possibilità di nuove brinate.

Nelle città il clima sarà meno rigido, con minime generalmente comprese fra 4 e 9 gradi. Durante il giorno, però, le massime torneranno a salire verso 15-19 gradi, con punte locali vicine ai 20 sulle pianure e sulle colline meglio esposte.

Freddo intenso, ma soltanto per pochi giorni

Il dato della Capanna Margherita fotografa quindi un’irruzione fredda intensa ma destinata a essere breve. Anche al Passo del Moro, sopra Macugnaga, sono stati registrati -9,7 gradi, mentre a Formazza il termometro è sceso fino a -7,2.

La tendenza per la prossima settimana è dunque verso condizioni più stabili e temperature in aumento in quota. Un nuovo cambiamento potrebbe però arrivare verso il primo weekend di novembre, con masse d’aria più fredde e umide da est: una possibilità che, al momento, resta ancora da confermare.

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