Possibili forti temporali: nuovo allerta giallo di Arpa Piemonte. In realtà le previsioni meteo non sono affatto concordi nel pronosticare forti piogge.

Possibili forti temporali: nuovo allerta giallo di Arpa Piemonte

Locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante. Sono questi i possibili scenari ipotizzati per la giornata di domani, martedì 29 giugno, dall’Arpa (Agenzia regionale protezione ambientale). In reealtà a guardare i siti specializzati, le previsioni meteorologiche non sono affatto concordi: alcune indicano la possibilità di forti rovesci, soprattutto nel pomeriggio, anche se probabilmente si tratterà di fenomeni isolati. Per altri invece l’unica minaccia è qualche piovasco. In ogni caso, l’allerta giallo è stato emanato per la zona del nord Piemonte.

Poi torna il bel tempo

Da mercoledì in avanti le previsioni meteorologiche indicano invece un cielo sereno o quasi, con temperature in aumento.