Borgosesia, tris ad Asti e seconda vittoria di fila: Cum scatenato, ora arriva la capolista

Seconda vittoria consecutiva e altri tre gol per il Borgosesia, che torna dalla trasferta di Asti con un netto successo per 3-0. Dopo il poker rifilato all’Imperia, la squadra di Thomas Forzatti conferma il buon momento e soprattutto ritrova continuità, costruendo il risultato già nel primo tempo.

Il tecnico granata sceglie il 4-2-3-1, con Berni riferimento avanzato e Cum, Gerbino e Dalla Valle alle sue spalle. La squadra valsesiana interpreta la gara con ordine, concedendo poco ai padroni di casa e aspettando il momento giusto per colpire.

Cum sfrutta l’errore e poi concede il bis

Il primo episodio decisivo arriva al 15’. La difesa dell’Asti sbaglia in fase di uscita e Cum trasforma immediatamente l’occasione nel gol del vantaggio. Una rete che cambia l’inerzia della partita e permette agli ospiti di gestire con maggiore tranquillità la fase centrale del primo tempo.

L’Asti prova a reagire, ma senza creare grandi problemi ad Autoriello. Mazzucco manda fuori una conclusione poco dopo la mezz’ora, mentre sul fronte opposto ci prova anche Dalla Valle. Proprio quando sembra vicino l’intervallo, Cum trova il secondo gol personale al 44’, controllando al limite e battendo Brustolin con una conclusione precisa.

Berni mette al sicuro i tre punti

Nella ripresa l’Asti cambia subito qualcosa e cerca di alzare il ritmo, ma il Borgosesia non perde compattezza. La difesa granata protegge il doppio vantaggio senza particolari affanni, mentre Gila e Pinheiro continuano a garantire equilibrio davanti alla retroguardia.

Al 21’ della seconda frazione arriva il gol che chiude definitivamente la partita. Berni trova lo spazio per calciare e firma il 3-0 con una conclusione a giro, mettendo fine alle residue speranze dei padroni di casa. Nel finale Forzatti può così gestire energie e cambi senza correre rischi.

Sette gol in due partite

Il dato più evidente delle ultime settimane riguarda l’attacco. Tra il 4-2 contro l’Imperia e il successo di Asti, il Borgosesia ha realizzato sette reti in due giornate, trovando protagonisti differenti e mostrando una maggiore efficacia negli ultimi metri.

Ad Asti il volto della partita è soprattutto quello di Cum, autore della doppietta che indirizza il risultato già prima dell’intervallo. Ma il 3-0 racconta anche una squadra capace di gestire il vantaggio con maturità, senza concedere agli avversari vere occasioni per rientrare.

Al Comunale arriva la capolista Alessandria

Il prossimo appuntamento alzerà ulteriormente il livello della sfida. Domenica 1 novembre alle 14.30 il Borgosesia ospiterà l’Alessandria, attuale capolista, al Comunale.

I granata ci arriveranno con due vittorie consecutive e un attacco in crescita. La partita contro l’Alessandria sarà un test particolarmente significativo per capire quanto possa pesare il momento positivo della formazione valsesiana contro una delle squadre più forti del campionato.

Tutti i risultati del weekend sportivo domani su Notizia Oggi

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati