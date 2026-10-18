Spettacolo Borgosesia: l’Imperia si arrende sotto quattro gol

Il Borgosesia torna al successo superando l’Imperia per 4-2, al termine di una partita ricca di occasioni e giocata con grande determinazione. I valsesiani prendono subito il controllo dell’incontro, costruendo un vantaggio importante già nel primo tempo. La squadra di Thomas Forzatti ritrova una vittoria convincente, proprio nella giornata in cui i tifosi celebrano i quarant’anni di fondazione della Brigata Alkolica.

La festa sugli spalti accompagna una prestazione brillante dei padroni di casa. Forzatti si affida al 4-2-3-1, con Autoriello tra i pali, Negretti, Cagia, Fiumanò e Crepaldi in difesa, Gila e Pinheiro a centrocampo. Alle spalle di Berni agiscono Cum, Gerbino e Dalla Valle. Una formazione capace di creare numerose occasioni offensive, mettendo spesso in difficoltà l’Imperia allenata da Franco Lerda, schierata con il 3-5-2.

Gerbino apre le danze, Berni firma il raddoppio

Il primo segnale arriva al 10′, quando Gerbino lascia partire una conclusione potente che Sourzac riesce a respingere, anticipando anche Berni sulla ribattuta. Passano appena due minuti e il risultato si sblocca: rimessa laterale di Negretti, Gerbino si coordina e trova la deviazione vincente al volo. Il Borgosesia passa in vantaggio dopo dodici minuti, premiando un avvio particolarmente aggressivo.

I granata continuano a spingere, sfiorando il raddoppio con Crepaldi e impegnando ancora il portiere ligure con Gerbino. Al 23′ arriva il 2-0: Cum si inserisce e calcia, Sourzac respinge, ma Berni recupera la sfera e inventa una parabola che termina in rete. Un gol di grande precisione dell’attaccante valsesiano, che permette al Borgosesia di prendere ulteriormente il largo.

Cum cala il tris, ma l’Imperia non si arrende

La superiorità dei padroni di casa si concretizza nuovamente al 28′. Gerbino trova spazio sulla fascia e serve un pallone rasoterra al centro dell’area, dove Cum arriva puntuale all’appuntamento con il gol. Il tris granata arriva prima della mezz’ora, suggellando una fase di gioco nella quale i valsesiani riescono a costruire opportunità quasi a ogni accelerazione.

L’Imperia prova comunque a reagire, trovando in Autoriello un avversario attento sulle conclusioni di Margiotta e Carella. Dopo altre occasioni granata, al 38′ i liguri riescono ad accorciare le distanze con Fofana, che sfrutta un calcio d’angolo e insacca di testa. Il primo tempo si chiude sul 3-1, con il Borgosesia meritatamente avanti ma con la partita ancora aperta.

Berni segna ancora, poi ci pensa Autoriello

La ripresa comincia nel migliore dei modi per la formazione di Forzatti. Ancora una rimessa laterale diventa decisiva: il pallone arriva a Berni, che questa volta supera Sourzac con un colpo di testa. La doppietta dell’attaccante porta il risultato sul 4-1, restituendo immediatamente ai granata il margine di tre reti e complicando ulteriormente i piani degli ospiti.

Il Borgosesia non si limita ad amministrare. Al 9′ Cum parte in contropiede e costringe Sourzac a deviare in angolo. Poco dopo Gerbino trova nuovamente la risposta del portiere avversario. Dall’altra parte Autoriello si distende sulla punizione di Margiotta. Al 22′ Cum sfiora addirittura la quinta rete, ma la sua conclusione a colpo sicuro viene respinta sulla linea da un difensore.

Fofana accorcia ancora, ma la festa è tutta granata

Nel finale l’Imperia riesce a rendere meno pesante il passivo. Al 35′ Fofana trova infatti la seconda rete personale, ancora una volta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il 4-2 ridà qualche speranza ai liguri, che tentano di rientrare definitivamente in partita. Il Borgosesia però conserva il doppio vantaggio, portando a termine una gara nella quale ha mostrato qualità e concretezza.

Al triplice fischio può così esplodere la soddisfazione dei granata. La squadra ritrova il successo grazie a una prova collettiva di spessore, con Gerbino protagonista nella costruzione del gioco, Cum incisivo nelle accelerazioni e Berni decisivo sotto porta. Una vittoria che rende ancora più bella la giornata dedicata ai quarant’anni della Brigata Alkolica, festeggiati con sei reti complessive e tre punti per il Borgosesia.

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