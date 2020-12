Scomparso dal 15 dicembre: angoscia per Matteo. Continuano le ricerche per il 28enne di Domodossola: appello disperato della famiglia.

Scomparso dal 15 dicembre: angoscia per Matteo

Il suo caso è finito anche in televisione: se n’è occupato “Chi l’ha visto?” di mercoledì sera. Si tratta di Matteo Rodà, un 28enne di Domodossola che non dà più notizie di sé dal 15 dicembre. I familiari ne hanno denunciato la scomparsa, ed è partito anche un tam-tam sui social che spazia in tutto il Nord Piemonte. Ora la famiglia, a due settimane dalla scomparsa, lancia un nuovo disperato appello. Chi lo avesse visto è invitato a mettersi in contatto con le forze dell’ordine.

