A26, mattinata da incubo tra Ovada e Masone: una donna morta e chilometri di coda

Mattinata di pesanti disagi oggi sull’autostrada A26, nel tratto compreso tra Masone e Ovada. Due episodi distinti hanno paralizzato entrambe le direzioni di marcia: verso nord un mezzo pesante ha preso fuoco, mentre in direzione Genova Voltri si è verificato un grave incidente tra un’auto e un camion.

Le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle 10.25, quando il traffico risultava già bloccato in entrambe le carreggiate. Verso Ovada la coda ha rapidamente raggiunto diversi chilometri, mentre sul lato opposto il tamponamento ha imposto lo stop alla circolazione per consentire i soccorsi e gli accertamenti.

Una donna di 82 anni perde la vita

Con il passare dei minuti è emersa la gravità dello scontro avvenuto in direzione sud. A perdere la vita è stata una donna di 82 anni, che viaggiava come passeggera sull’automobile coinvolta nell’impatto con il mezzo pesante. Per lei, nonostante l’intervento dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare.

Alla guida della vettura c’era un uomo della stessa età. L’82enne è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Alessandria con l’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche il mezzo di soccorso avanzato di Ovada, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

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Tratto chiuso e code fino a otto chilometri

Per permettere i rilievi, il tratto tra Ovada e Masone verso Genova Voltri è stato chiuso dal chilometro 29,9. Agli automobilisti provenienti da Gravellona Toce è stata consigliata l’uscita di Ovada, mentre per chi doveva immettersi verso Genova l’ingresso indicato era quello di Masone.

Nel frattempo, sulla carreggiata opposta, l’incendio al mezzo pesante continuava a provocare forti rallentamenti. La coda in direzione nord è arrivata fino a otto chilometri, con la circolazione successivamente riaperta su una sola corsia. Anche tra la diramazione D26 Predosa-Bettole e Ovada si sono formati altri incolonnamenti.

La riapertura dopo ore di disagi

Intorno alle 12.30 è stato riaperto anche il tratto tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri. La circolazione è ripresa su una sola corsia, con inevitabili rallentamenti ancora presenti per il tempo necessario a smaltire le lunghe code formatesi durante il blocco.

La mattinata si è così trasformata in una delle più difficili delle ultime settimane sulla A26. Un incidente mortale da una parte e un camion in fiamme dall’altra hanno messo sotto pressione uno dei collegamenti più importanti tra Piemonte e Liguria, con ripercussioni protrattesi per diverse ore.

Foto redazione

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