Traffico in tilt sulla A26: tre chilometri di coda e oltre un’ora di disagi

Un incidente ha pesantemente rallentato nelle ultime ore la circolazione sull’autostrada A26, tra Gravellona Toce e Baveno, lungo la carreggiata in direzione Genova Voltri. Nello scontro sono rimasti coinvolti un camion e un’auto, senza conseguenze per le persone che viaggiavano sui due veicoli.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante avrebbe avuto un problema a una ruota e la situazione avrebbe finito per coinvolgere la vettura che procedeva alle sue spalle. Fortunatamente non si registrano persone ferite, ma l’incidente ha avuto ripercussioni immediate sulla viabilità del tratto autostradale.

La corsia unica complica la situazione

A rendere particolarmente difficile la gestione del traffico è stata la presenza dei lavori in corso. Proprio nella zona dell’incidente, infatti, la circolazione avviene su una sola corsia, circostanza che ha impedito ai veicoli di superare rapidamente il punto in cui si erano fermati camion e automobile.

Il blocco si è protratto per oltre un’ora e alle spalle dell’incidente si è formata una lunga fila di veicoli. La coda ha raggiunto circa tre chilometri, interessando il collegamento tra Gravellona Toce e Baveno e provocando rallentamenti per automobilisti e mezzi pesanti.

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Consigliato l’ingresso autostradale di Baveno

Per chi deve mettersi in viaggio verso Genova o Milano, è stato suggerito di evitare per quanto possibile il tratto maggiormente interessato dai rallentamenti. L’entrata consigliata è quella di Baveno, così da immettersi sull’autostrada oltre la zona dove si sono concentrate le maggiori difficoltà.

La situazione resta comunque condizionata dai lavori presenti lungo la carreggiata, che riducono gli spazi disponibili per lo scorrimento. Anche dopo la rimozione dei mezzi servono tempi tecnici perché la fila possa riassorbirsi e la circolazione ritorni progressivamente alla normalità.

Polizia stradale e tecnici sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Romagnano e il personale di Autostrade per l’Italia. Le operazioni sono concentrate sulla messa in sicurezza del tratto, oltre che sulla gestione dei veicoli rimasti incolonnati lungo l’A26.

Gli accertamenti serviranno anche a chiarire nel dettaglio come il problema alla ruota del camion abbia determinato il successivo coinvolgimento dell’automobile. L’incidente non ha provocato feriti, ma ha comunque creato pesanti ripercussioni alla viabilità in uno dei tratti più delicati dell’autostrada.

Foto d’archivio

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