Addio ad Annalisa Macario, morta a soli 52 anni: tanti messaggi di affetto per la famiglia

È morta a soli 52 anni Annalisa Macario. La notizia della sua scomparsa, avvenuta nei giorni scorsi, ha suscitato grande commozione tra amici e conoscenti, con numerosi messaggi di cordoglio e di vicinanza comparsi anche sui social nelle ore successive all’annuncio.

Una perdita particolarmente dolorosa per una donna ancora giovane, attorno alla cui famiglia in tanti hanno voluto stringersi. Annalisa ha lasciato i figli Umberto ed Edoardo, la mamma Tiziana, il papà Salvatore e gli altri parenti, destinatari in queste ore di molte testimonianze di affetto e partecipazione.

Il ricordo affidato ai messaggi sui social

La notizia ha rapidamente raggiunto le persone che avevano conosciuto Annalisa nel corso degli anni. Molti hanno voluto lasciare un pensiero personale, esprimendo incredulità per una scomparsa arrivata a 52 anni e manifestando soprattutto vicinanza ai suoi figli e ai genitori.

Parole semplici, ricordi e messaggi di condoglianze che raccontano quanto una perdita possa coinvolgere un’intera rete di rapporti e amicizie. Il pensiero più frequente è rivolto alla famiglia, chiamata ad affrontare un momento particolarmente difficile e doloroso.

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Ier i funerali a Viverone

L’ultimo saluto ad Annalisa Macario è stato celebrato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 ottobre, nella chiesa parrocchiale di Viverone. Familiari, amici e conoscenti hanno potuto riunirsi, accompagnandola nell’ultimo viaggio e stringendosi ancora una volta attorno ai suoi cari.

Al termine della messa, il feretro è stato accompagnato verso il cimitero di Viverone per la tumulazione. Due momenti di raccoglimento e preghiera per salutare una donna scomparsa troppo presto.

L’abbraccio attorno ai figli e ai genitori

Nei giorni scorsi sono arrivate numerose

attestazioni di affetto alla famiglia, segno di una partecipazione che va oltre il momento della cerimonia funebre.

Il dolore più grande resta quello dei figli Umberto ed Edoardo, della mamma Tiziana e del papà Salvatore. A loro si rivolge in queste ore la vicinanza di tante persone, unite nel ricordo di Annalisa e nel desiderio di non lasciare soli i suoi cari davanti a una perdita così prematura.

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