Auto in fiamme sull’A4 a Borgo d’Ale: intervento dei vigili del fuoco

Momenti concitati nella mattinata di ieri, domenica 18 ottobre, lungo l’autostrada A4 nel territorio di Borgo d’Ale. Un’autovettura ha preso fuoco mentre viaggiava in direzione Torino, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorritori.

L’allarme è scattato intorno alle 9. Le fiamme hanno interessato il mezzo e hanno richiesto la messa in sicurezza del tratto autostradale, mentre il traffico veniva gestito per consentire le operazioni in condizioni di sicurezza.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco

A intervenire sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e quelli del distaccamento volontario di Santhià. Le squadre hanno spento completamente l’incendio, evitando che le fiamme potessero creare ulteriori pericoli lungo la carreggiata.

Una volta domato il rogo, gli operatori hanno provveduto anche alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area, verificando che non vi fossero ulteriori rischi legati al veicolo o a eventuali residui lasciati sull’asfalto.

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Nessun ferito

Fortunatamente l’episodio non ha provocato conseguenze alle persone. Non risultano feriti né persone trasportate in ospedale, e l’intervento si è quindi concentrato soprattutto sullo spegnimento e sulla gestione della viabilità.

Sul posto erano presenti anche gli agenti della polizia stradale di Novara Est e il personale della Viabilità autostradale. Le operazioni sono proseguite fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza sul tratto interessato.

Da chiarire le cause dell’incendio

Resta da capire che cosa abbia provocato le fiamme. Le cause dell’incendio non sono state ancora rese note e potranno essere chiarite attraverso gli accertamenti sul veicolo.

L’episodio si è comunque concluso senza feriti, nonostante il rischio rappresentato da un’auto in fiamme in autostrada. La rapidità dell’intervento ha permesso di contenere il pericolo, evitando conseguenze più gravi.

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