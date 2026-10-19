In montagna nonostante il maltempo, si perdono nei boschi: tre persone soccorse a Caprezzo

Una scelta decisamente poco prudente ha mobilitato nel pomeriggio di oggi, domenica 18 ottobre, un articolato dispositivo di soccorso nell’entroterra verbanese. Tre escursionisti sono partiti nonostante le condizioni meteo sfavorevoli e durante la passeggiata hanno perso l’orientamento nei boschi di Caprezzo, in una zona vicina ai confini della Val Grande.

L’allarme è scattato attorno a mezzogiorno, quando è diventato evidente che i tre non erano più in grado di ritrovare autonomamente il percorso. La gita si è così trasformata in un intervento di emergenza, reso ancora più delicato dal terreno impervio e dalla giornata caratterizzata da cielo coperto e condizioni tutt’altro che ideali per muoversi in montagna.

Si ritrovano in una zona pericolosa

Dopo aver smarrito la direzione, gli escursionisti sono finiti in un’area boschiva difficile da percorrere. Fortunatamente sono riusciti a mantenere il collegamento telefonico con la sala operativa, fornendo le informazioni necessarie ai soccorritori. Il contatto telefonico ha permesso di restringere rapidamente l’area delle ricerche.

L’episodio evidenzia però ancora una volta quanto possa essere rischioso sottovalutare il meteo e le caratteristiche del territorio. Avventurarsi nei boschi in condizioni sfavorevoli aumenta inevitabilmente i pericoli, soprattutto quando la visibilità peggiora e diventa più difficile riconoscere sentieri e punti di riferimento.

LEGGI ANCHE: Cade mentre cerca funghi in alta Valsesia: salvato con l’elisoccorso. VIDEO

Mobilitati vigili del fuoco e soccorso alpino

Le squadre dei vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola hanno raggiunto la zona e avviato le ricerche, riuscendo infine a localizzare i tre dispersi. Gli escursionisti sono stati raggiunti in un’area impervia, dove attendevano l’arrivo degli operatori dopo essersi resi conto di non riuscire più a proseguire in sicurezza.

Alle operazioni hanno preso parte anche i militari del Soccorso alpino della guardia di finanza e i volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Un dispiegamento importante per una situazione evitabile con maggiore prudenza, che ha impegnato numerosi soccorritori in una giornata già meteorologicamente complicata.

Scossi ma fortunatamente illesi

Quando sono stati raggiunti, i tre escursionisti erano comprensibilmente scossi, ma non presentavano problemi sanitari rilevanti. Sono stati accompagnati dai soccorritori fino a una zona sicura, concludendo così senza conseguenze fisiche una disavventura che avrebbe potuto avere un esito ben diverso.

Resta però il richiamo alla prudenza, soprattutto nelle giornate in cui il tempo è instabile o sfavorevole. La montagna richiede sempre preparazione e valutazioni responsabili, anche quando l’escursione può apparire semplice: condizioni meteorologiche, orientamento e caratteristiche del percorso possono cambiare rapidamente.

Foto redazione

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati