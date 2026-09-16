CronacaVarallo e alta Valsesia
Cade mentre cerca funghi in alta Valsesia: salvato con l’elisoccorso. VIDEO
Quattro escursionisti milanesi si sono trovati in difficoltà nella zona dell’Alpe di Meggiana. Decisivo l’intervento degli operatori.
Quattro cercatori di funghi originari del Milanese sono stati soccorsi domenica nei pressi dell’Alpe di Meggiana, in alta Valsesia, dopo che uno di loro è caduto lungo il percorso. L’uomo ha riportato una seria contusione alla spalla che gli ha impedito di continuare a camminare e affrontare autonomamente il rientro.
Il gruppo era partito nelle prime ore della mattinata per una giornata nei boschi, approfittando di un periodo particolarmente favorevole alla crescita dei funghi. A un certo punto uno degli escursionisti è scivolato sul sentiero. Gli amici lo hanno raggiunto, rendendosi presto conto che sarebbe stato impossibile accompagnarlo a valle senza aiuto.
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La chiamata e l’arrivo dei soccorsi
Anche gli altri componenti della comitiva si sono quindi trovati in una situazione complicata, bloccati su balze roccosiose impervie. Fortunatamente nella zona era disponibile il segnale telefonico e il gruppo è riuscito a contattare i soccorsi, comunicando la propria posizione e le condizioni dell’infortunato. «In questi casi è meglio restare dove ci si trova e attendere l’arrivo dei soccorritori», sottolinea sui social il Soccorso alpino.
Sul posto è intervenuta una squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Alagna. I soccorritori hanno raggiunto i quattro escursionisti e prestato assistenza al ferito, per il quale è stato successivamente disposto il trasferimento in ospedale mediante elisoccorso. Qui sotto, il video girato dal Soccorso alpino.
Gli amici accompagnati fino a valle
Per gli altri tre cercatori di funghi non sono state necessarie cure sanitarie. Erano in buone condizioni, ma il terreno e la situazione venutasi a creare non consentivano loro di proseguire in sicurezza senza assistenza.
I soccorritori li hanno quindi accompagnati verso valle utilizzando anche corde nei passaggi più difficili.
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