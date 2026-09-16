Cade mentre cerca funghi in alta Valsesia: salvato con l’elisoccorso. VIDEO

Quattro cercatori di funghi originari del Milanese sono stati soccorsi domenica nei pressi dell’Alpe di Meggiana, in alta Valsesia, dopo che uno di loro è caduto lungo il percorso. L’uomo ha riportato una seria contusione alla spalla che gli ha impedito di continuare a camminare e affrontare autonomamente il rientro.

Il gruppo era partito nelle prime ore della mattinata per una giornata nei boschi, approfittando di un periodo particolarmente favorevole alla crescita dei funghi. A un certo punto uno degli escursionisti è scivolato sul sentiero. Gli amici lo hanno raggiunto, rendendosi presto conto che sarebbe stato impossibile accompagnarlo a valle senza aiuto.

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La chiamata e l’arrivo dei soccorsi

Anche gli altri componenti della comitiva si sono quindi trovati in una situazione complicata, bloccati su balze roccosiose impervie. Fortunatamente nella zona era disponibile il segnale telefonico e il gruppo è riuscito a contattare i soccorsi, comunicando la propria posizione e le condizioni dell’infortunato. «In questi casi è meglio restare dove ci si trova e attendere l’arrivo dei soccorritori», sottolinea sui social il Soccorso alpino.

Sul posto è intervenuta una squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Alagna. I soccorritori hanno raggiunto i quattro escursionisti e prestato assistenza al ferito, per il quale è stato successivamente disposto il trasferimento in ospedale mediante elisoccorso. Qui sotto, il video girato dal Soccorso alpino.

Gli amici accompagnati fino a valle

Per gli altri tre cercatori di funghi non sono state necessarie cure sanitarie. Erano in buone condizioni, ma il terreno e la situazione venutasi a creare non consentivano loro di proseguire in sicurezza senza assistenza.

I soccorritori li hanno quindi accompagnati verso valle utilizzando anche corde nei passaggi più difficili.

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