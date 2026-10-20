Brusnengo piange Giuseppina Marchesini, morta a soli 47 anni

Un grave lutto ha colpito la comunità di Brusnengo. Giuseppina Marchesini è morta a soli 47 anni all’ospedale di Ponderano, lasciando nel dolore i familiari e le tante persone che l’avevano conosciuta nel corso degli anni. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione.

A dare il triste annuncio è il fratello Francesco, insieme agli zii, ai cugini e agli altri parenti. Una perdita arrivata troppo presto, come sottolinea anche l’epigrafe scelta dalla famiglia, attorno alla quale in queste ore si stanno stringendo amici e conoscenti.

Sui social ricordi e parole di affetto

La notizia si è rapidamente diffusa anche sui social, dove sono comparsi diversi messaggi dedicati a Giuseppina. In molti hanno affidato a poche parole il proprio dolore, ricordando momenti trascorsi insieme e manifestando vicinanza alla famiglia in un momento particolarmente difficile.

«Ciao Giuseppina, quanti ricordi… mi piange il cuore. Sono addolorata. Vola in alto stellina», scrive una persona. Un altro messaggio recita semplicemente: «Ciao cara, ti porterò sempre nel mio cuore». Testimonianze semplici ma molto sentite, che raccontano l’affetto lasciato dietro di sé.

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Il ringraziamento ai sanitari di Ponderano

Nell’annuncio funebre la famiglia ha voluto rivolgere anche un ringraziamento particolare ai medici e al personale sanitario che hanno assistito Giuseppina durante il periodo trascorso all’ospedale di Ponderano.

Il pensiero è indirizzato in particolare al reparto di Medicina semi intensiva. Parole di riconoscenza per le cure e l’assistenza ricevute, inserite nell’epigrafe accanto alle informazioni per quanti vorranno partecipare ai momenti di preghiera e all’ultimo saluto.

Mercoledì i funerali a Brusnengo

Il rosario sarà recitato martedì 20 ottobre alle 18.30 nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Brusnengo. Sarà il primo momento nel quale la comunità potrà riunirsi attorno alla famiglia per ricordare Giuseppina e condividere il dolore della sua scomparsa.

I funerali saranno invece celebrati mercoledì 21 ottobre alle 10.30, sempre nella chiesa parrocchiale di Brusnengo. Al termine della funzione l’accompagnamento al cimitero avverrà in auto. Per il paese sarà l’occasione di dare l’ultimo saluto a una donna scomparsa a soli 47 anni.

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