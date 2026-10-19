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Pick-up contro lo spartitraffico in superstrada: lunghe code nel Biellese

L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi. Il mezzo è rimasto di traverso sulla carreggiata in direzione del capoluogo laniero.

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Traffico fortemente rallentato questa mattina, lunedì 19 ottobre, lungo la superstrada tra Vigliano e Biella. Un pick-up è finito contro lo spartitraffico mentre procedeva in direzione del capoluogo, rimanendo poi di traverso sulla carreggiata.

L’incidente si è verificato nelle prime ore della giornata e ha avuto immediate ripercussioni sulla viabilità. Le code si sono formate già a partire dall’uscita di Valdengo, con rallentamenti destinati a proseguire fino alla completa rimozione del veicolo.

Il mezzo rimane in mezzo alla carreggiata

Secondo le prime informazioni raccolte, il pick-up avrebbe perso la propria traiettoria per cause ancora da chiarire. Dopo l’urto contro lo spartitraffico, il veicolo si è fermato in posizione trasversale, occupando una parte importante della carreggiata.

La dinamica è ora al vaglio delle forze dell’ordine. Saranno i rilievi a stabilire che cosa abbia provocato l’incidente, verificando eventuali responsabilità e ricostruendo con precisione la traiettoria del mezzo nei momenti precedenti all’impatto.
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Vigili del fuoco e carabinieri sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni necessarie per mettere in sicurezza il pick-up e l’area circostante. La presenza del mezzo di traverso ha reso indispensabile gestire con cautela il traffico.

Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti sulla dinamica. Le operazioni di rilievo e rimozione hanno richiesto tempo, con conseguenti disagi per chi si stava spostamdo verso Biella lungo la superstrada.
Foto d’archivio

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