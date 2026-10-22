Potrebbe non essere breve la chiusura della strada provinciale 594 in corrispondenza del ponte sul torrente Cervo, nel territorio di Quinto Vercellese. Il traffico è interrotto dal pomeriggio di martedì 20 ottobre e, al momento, non è ancora possibile indicare una data per la riapertura.

La questione interessa direttamente anche chi si sposta da e verso la Valsesia, perché la SP 594 rappresenta uno dei collegamenti utilizzati lungo questa direttrice. Finché non saranno concluse le verifiche tecniche, automobilisti e pendolari dovranno quindi mettere in conto percorsi alternativi.

Una lesione che richiede verifiche approfondite

Il problema non sarebbe legato semplicemente alla presenza di materiale trasportato dalle recenti piogge. Sul ponte sarebbe stata individuata una crepa di una certa importanza, elemento che ha spinto la Provincia di Vercelli a mantenere la chiusura precauzionale dell’infrastruttura.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 21 ottobre, il presidente della Provincia Davide Gilardino ha effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici. Ulteriori verifiche sono previste anche nelle prossime ore con imprese specializzate nella diagnostica strutturale, necessarie per stabilire l’effettiva entità del danno.

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Non dipenderebbe dalle piogge

Le prime valutazioni permetterebbero intanto di escludere alcune ipotesi iniziali. La chiusura non sarebbe dovuta a tronchi, detriti o altri materiali accumulati sotto il ponte, né a problemi risolvibili con una semplice pulizia dell’alveo dopo il maltempo.

Gli interventi di rimozione dei materiali sono già stati effettuati e non rappresentano quindi l’ostacolo principale. Il nodo resta la condizione strutturale del ponte, sulla quale serviranno esami più approfonditi prima di progettare le opere necessarie e stimare i tempi di esecuzione.

Possibili lavori impegnativi

Le indicazioni emerse finora lasciano prevedere un intervento più complesso di una semplice manutenzione ordinaria. Solo dopo le verifiche specialistiche sarà possibile definire con precisione quali opere dovranno essere realizzate e quanto tempo sarà necessario per completarle.

Una cosa appare già certa: il traffico non potrà essere riaperto fino al ripristino delle condizioni di piena sicurezza. Questo rende difficile, almeno in questa fase, formulare previsioni attendibili sulla durata dello stop.

Da studiare percorsi alternativi per la Valsesia

Per chi utilizza abitualmente questa strada diventa quindi importante valutare itinerari diversi. La chiusura del ponte rischia di avere conseguenze soprattutto sui collegamenti da e verso la Valsesia, con possibili allungamenti dei tempi di percorrenza.

Le prossime verifiche tecniche saranno decisive per capire l’entità reale del problema. Nel frattempo, conviene mettere in conto una chiusura non breve, in attesa che la Provincia comunichi tempi e modalità degli interventi di ripristino.

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