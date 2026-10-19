Lo sport novarese piange Rosy, anima del Pala Dal Lago

Novara dice addio a Rosella Serone, per tutti Rosy, scomparsa all’età di 68 anni. Il suo nome era legato da decenni al Pala Dal Lago, dove insieme al marito Giuseppe, conosciuto da tutti come Pino, era diventata una presenza familiare per atleti, tecnici, genitori e semplici appassionati.

Il palazzetto di viale Kennedy è stato per lungo tempo quasi una seconda casa. Rosy ne ha attraversato stagioni molto diverse, comprese quelle dei grandi successi dell’hockey novarese, quando le tribune si riempivano per le partite e l’impianto rappresentava uno dei principali punti di ritrovo sportivi della città. Lo riporta il Corriere di Novara.

Il ricordo di Marina Chiarelli

Tra le testimonianze più sentite c’è quella dell’assessora regionale Marina Chiarelli, che ha ricordato Rosella tornando agli anni della propria infanzia. «Per noi, per tutti quelli che sono passati dal Pala Dal Lago, Rosy e Pino erano una specie di mamma e papà», ha raccontato.

Chiarelli ha ricordato le giornate degli anni Novanta, quando da bambina entrava al palazzetto pagando poche lire e trovava Rosy alla cassa. Con il tempo il rapporto era diventato anche personale: caffè condivisi, abbracci e piccoli gesti di attenzione, come i fiori che Rosella le regalava in occasione del compleanno.

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Una presenza per più generazioni

Gli anni sono passati e anche il Pala Dal Lago è cambiato, ma quel legame non si è spezzato. Anche i figli dell’assessora hanno frequentato l’impianto, trasformando Rosy in un filo capace di unire generazioni diverse della stessa famiglia e, più in generale, tanti novaresi cresciuti nello sport.

«Rosy ha fatto parte della mia infanzia, della mia vita e, attraverso i miei figli, anche di quella della mia famiglia», ha sottolineato Chiarelli. Un sentimento condiviso da molte persone, come dimostrano i numerosi messaggi comparsi dopo la notizia della scomparsa.

Il cordoglio dell’hockey novarese

Anche Azzurra Novara Hockey ha voluto ricordare Rosella, sottolineando il ruolo della famiglia nella storia quotidiana del Pala Dal Lago. Rosy era una di quelle persone che appartenevano al palazzetto, non soltanto per il servizio svolto, ma per il rapporto costruito nel tempo con chi lo frequentava.

La società ha ricordato quanto fosse piacevole fermarsi a parlare con lei, anche di argomenti che andavano oltre l’hockey. Entrare nel palazzetto senza ritrovarla al suo posto abituale sarà diverso, è il senso del messaggio rivolto al marito Pino, ai figli Sheila e Marco e a tutti i familiari.

Mercoledì l’ultimo saluto

Il funerale di Rosella Serone sarà celebrato mercoledì 21 ottobre alle 10.30 nella chiesa di San Bernardo, in via Galvani a Novara. Il rosario sarà invece recitato martedì 20 ottobre alle 16.30, nella stessa chiesa.

Saranno due momenti nei quali la famiglia potrà ricevere l’abbraccio di una città e, in particolare, di quel mondo sportivo che Rosy ha accompagnato per tanti anni. Il suo ricordo resterà legato al Pala Dal Lago, alle partite, alle famiglie e alle tante persone accolte con semplicità e disponibilità.

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