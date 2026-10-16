Santhià, 31enne disperato lungo i binari: salvato dalla Polfer

Momenti di forte apprensione nei giorni scorsi a Santhià, dove un uomo di 31 anni è stato soccorso dalla polizia ferroviaria dopo essere stato individuato lungo la sede ferroviaria in una situazione di grave disagio. La segnalazione era arrivata agli agenti attraverso la Centrale operativa compartimentale.

La pattuglia del Posto Polfer di Santhià ha raggiunto rapidamente la zona indicata, lungo la linea in direzione Torino. Sulla banchina sono stati trovati alcuni effetti personali apparentemente abbandonati e gli agenti hanno quindi esteso immediatamente le ricerche nell’area circostante.

Il dialogo con gli agenti evita il peggio

A breve distanza dalla stazione i poliziotti hanno individuato il 31enne in una posizione di pericolo lungo la ferrovia. Gli operatori si sono avvicinati cercando subito un contatto con l’uomo, instaurando un dialogo con l’obiettivo di tranquillizzarlo e convincerlo a lasciare la zona dei binari.

Il giovane avrebbe manifestato intenzioni autolesive e appariva in una condizione di particolare fragilità. Il confronto è proseguito per il tempo necessario e la mediazione degli agenti ha permesso di riportarlo in sicurezza, evitando che la situazione potesse avere conseguenze drammatiche.

LEGGI ANCHE: Travolto dal treno mentre cerca di salvare le pecore sui binari: muore un pastore

Affidato alle cure dei sanitari

Una volta allontanato dalla linea ferroviaria, il 31enne è stato accompagnato negli uffici della Polfer di Santhià. Qui gli agenti sono rimasti con lui continuando a prestargli assistenza, in attesa dell’arrivo del personale sanitario chiamato per valutarne le condizioni.

Sul posto è quindi intervenuta un’équipe del 118, che ha preso in carico l’uomo. Il 31enne è stato successivamente trasferito all’ospedale di Vercelli, dove ha potuto ricevere gli accertamenti e il supporto necessario dopo quanto accaduto.

Un intervento delicato concluso senza conseguenze

L’episodio si è concluso grazie al tempestivo intervento della polizia ferroviaria e alla capacità degli operatori di gestire una situazione particolarmente delicata. Il primo obiettivo è stato mettere l’uomo al riparo dal pericolo, evitando gesti o interventi che potessero aumentare ulteriormente la tensione.

Situazioni di questo tipo richiedono rapidità ma anche attenzione nel rapporto con la persona coinvolta. In questo caso il dialogo ha consentito di arrivare a un esito positivo, permettendo poi ai sanitari di proseguire l’assistenza in ambiente ospedaliero.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati