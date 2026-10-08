Travolto dal treno mentre cerca di salvare le pecore sui binari: muore un pastore

Tragedia nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 ottobre, nel territorio di Oulx. Un pastore è stato investito da un treno della linea Torino-Bardonecchia mentre si trovava sui binari nella zona della frazione Beaulard. L’uomo stava cercando di recuperare alcune pecore che si erano allontanate dal gregge finendo sulla massicciata ferroviaria.

Il convoglio, proveniente da Torino e diretto verso l’alta valle, ha raggiunto il pastore nel tratto compreso tra Savoulx e Beaulard. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: l’impatto è stato fatale e il decesso è avvenuto sul posto. Nello stesso incidente sono stati investiti anche diversi animali.

Uccise alcune pecore, altre sono rimaste ferite

Secondo le prime informazioni, tre o quattro capi del gregge sono morti nell’impatto con il treno, mentre altri quattro animali avrebbero riportato ferite. Il pastore avrebbe tentato fino all’ultimo di riportarli lontano dai binari, proprio nel momento in cui sopraggiungeva il convoglio.

L’uomo era impegnato in questi giorni nel rientro stagionale del bestiame dagli alpeggi. Con l’arrivo dell’autunno, stava riportando il gregge verso il fondovalle dopo i mesi trascorsi nei pascoli in quota. Saranno gli accertamenti a chiarire nel dettaglio come gli animali siano riusciti a raggiungere la sede ferroviaria.

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Nebbia e curva nel punto della tragedia

La zona nella quale è avvenuto l’investimento presenta condizioni particolari. Il tratto ferroviario attraversa infatti una curva, elemento che limita la visuale lungo la linea. Nella giornata di oggi, inoltre, il maltempo aveva portato una fitta nebbia, riducendo ulteriormente la visibilità nell’area.

Gli accertamenti sono stati affidati alla polizia ferroviaria, chiamata a ricostruire la dinamica e i minuti che hanno preceduto l’incidente. Le verifiche hanno imposto lo stop alla circolazione ferroviaria tra Oulx e Bardonecchia, con inevitabili ripercussioni sui collegamenti della linea.

Treni fermi e passeggeri trasferiti

A seguito dell’incidente, Trenitalia ha predisposto un servizio con autobus sostitutivi per garantire gli spostamenti lungo il tratto interessato. A bordo del convoglio viaggiavano circa trenta persone, che sono state assistite durante le operazioni successive all’investimento.

I carabinieri hanno provveduto al trasferimento dei passeggeri mentre proseguivano gli interventi sulla linea. La circolazione è rimasta sospesa per consentire tutti gli accertamenti necessari, in attesa del completamento delle operazioni e della successiva riapertura del collegamento ferroviario.

Foto redazione

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