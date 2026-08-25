Travolto dalla piena del Cervo, si cerca un ciclista scomparso

Sono in corso dalla mattinata di oggi, martedì 25 agosto, le ricerche di un ciclista travolto dalle acque del torrente Cervo mentre si trovava nei pressi del guado di Castelletto Cervo, sul lato di Mottalciata. L’uomo è stato trascinato dalla corrente e da quel momento non è stato ancora individuato.

La dinamica e l’orario esatto dell’accaduto sono in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni, alcuni operatori della Protezione civile, presenti nella zona per controllare la situazione del corso d’acqua, avrebbero visto il ciclista dirigersi verso l’attraversamento e avrebbero tentato di fermarlo.

Ricerche anche con l’elicottero

L’allarme ha fatto scattare un vasto dispositivo di ricerca. Sul posto operano i vigili del fuoco, anche con personale Saf, mentre da Milano sono arrivati i sommozzatori. Dall’alto viene perlustrata la zona con un elicottero proveniente da Varese, impegnato soprattutto lungo il tratto del torrente a valle del guado.

Alle operazioni partecipano anche i carabinieri. Nell’area sono presenti inoltre gli amministratori dei centri interessati. Le squadre stanno estendendo i controlli lungo il corso del Cervo, verificando anche gli attraversamenti in direzione del vicino Vercellese.

Guado chiuso e traffico deviato

Il guado di Castelletto Cervo è stato completamente chiuso alla circolazione e il traffico viene indirizzato su percorsi alternativi. Le operazioni proseguono senza sosta nel tentativo di individuare il ciclista trascinato dalla corrente.

L’episodio arriva dopo settimane segnate da forti e improvvise precipitazioni nel Biellese. L’innalzamento del torrente Cervo ha già reso necessari diversi interventi di soccorso, confermando i pericoli legati all’attraversamento dei guadi durante le fasi di piena. Lo riporta La Provincia di Biella.

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